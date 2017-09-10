AFAD ve Kızılay'dan Arakan için yardım kampanyası

ERZURUM (AA) - Başbakan Yarımcısı Recep Akdağ çeşitli ziyaretler yapmak üzere geldiği Erzurum'dan Arakan'da yaşanan insani krize ilişkin açıklamalar yaptı.

Akdağ Erzurum'da, Yakutiye ilçesindeki Tortum yolunda bulunan bir otomobil firmasının açılış törenine katıldı.

"Bütünülkelerini vazifeye çağırıyoruz"

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Arakan'da yaşananlara için üzüldüklerini ve onlara duacı olduklarını belirterek, "Bütün dünya ülkelerini vazifeye çağırıyoruz. Birleşmiş Milletleri toplantıya çağırdık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onlarca devlet başkanıyla görüştü ama bunların ötesinde yapacaklarımız ve yapabileceklerimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki gün önce kendisine talimat verdiğini ifade eden Akdağ, "Biz Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay olarak kampanya başlatıyoruz. Diğer bazı sivil toplum kuruluşları da kampanya başlattılar. Arakanlı kardeşlerimize ve Bangladeş'e geçen ihtiyacı olan kardeşlerimize bir şekilde bu yardımları aktaracağız." diye konuştu.

"Erzurum'dan Arakan'a ciddi destek bekliyoruz"

AFAD'ın çalışmalarının sürdüğünü anlatan Akdağ, "İnşallah bütün gönlümüzden gelen duyguları fiiliyata doğrudan yardım olarak Arakanlı kardeşlerimize çok daha geniş şekilde ulaştıracağız. Bunun ilk numunesini Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi bir ekiple yaptılar. Bundan şunun için bahsettim burada iş adamlarımız var, inşallah Erzurum'dan Arakan'a çok ciddi bir yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: İlhami Erkılıç