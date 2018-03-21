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Afrin'de halk 18 teröristi TSK'ya teslim etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin'de 9 köyde 18 teröristin, muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildiği bildirildi.

Afrin'de halk 18 teröristi TSK'ya teslim etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin'de 9 köyde 18 teröristin, muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildiği bildirildi.

21 Mart 2018 Çarşamba 09:47
Afrin'de halk 18 teröristi TSK'ya teslim etti

ANKARA (AA) - Afrin'deki 9 köyde 18 teröristin, muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiği bildirildi.

TSK'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak Kuzeyi Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart Salı günü düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Afrin halkının her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğu vurgulanan paylaşımda, dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak 9 köyde 18 teröristin muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildiği kaydedildi.

Muhabir: İlkay Güder

PKK'LI TERÖRİSTLERİN MEZARLIĞI BULUNDU


Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği Afrin'deki arama-tarama çalışmaları sırasında teröristlerin mezarlığı bulundu


TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.


Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.


Bölgedeki vatandaşlar, kazılan mezarların yeni olduğunu, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden bazılarının buraya gömüldüğünü kaydetti.

Son Güncelleme: 21.03.2018 08:59
Anahtar Kelimeler:
Teslim EttiTeröristHalkDünyaAfrin
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