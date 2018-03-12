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Afrin'de merkezin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347'ye yükseldi. Yaklaşık 1100 kilometrekare alanın terörden arındırıldığı harekat kapsamında Afrin merkezinin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı.

Afrin'de merkezin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347'ye yükseldi. Yaklaşık 1100 kilometrekare alanın terörden arındırıldığı harekat kapsamında Afrin merkezinin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı.

12 Mart 2018 Pazartesi 17:22
Afrin'de merkezin kuşatılmasına 1,5 kilometre kaldı

AFRİN/ANKARA (AA) - Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347 oldu.

1100 kilometrekare alan terörden arındırıldı

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda 11 Mart Pazar günü toplam 18 noktayı terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarmıştı.

AA'nın harita alan ölçümüne göre, harekatta terörden arındırılan toplam alan yaklaşık bin 100 kilometrekareye ulaştı.

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak.

İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı.

ÖSO savaşçılarının TSK'yla koordineli operasyonları sürüyor.

AA ilçe merkezini havadan görüntüledi

TSK ve ÖSO unsurlarının bulunduğu noktalardan artık kolaylıkla görülebilen Afrin ilçe merkezini, AA havadan görüntüledi.

Öte yandan, Afrin'in 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen Mabatlı'ya yönelik operasyonlar henüz başlamadı.

Kuşatmanın tamamlanmasının ardından, Afrin ilçe merkezini çevreleyen hatların genişletilerek sıklaştırılması bekleniyor.

8 köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kibar köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Afirin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Celeme köyü, kuzeyinde Bülbül beldesine bağlı Hapol ve Berlane Kuy köyleri ile kuzeybatıda Şeran beldesine bağlı Küçük Karkin köyü de teröristlerden temizlendi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 159'i köy ve 33'ü kritik nokta olmak üzere toplam 197 bölgeyi kontrolü altına aldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Son Güncelleme: 12.03.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı
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