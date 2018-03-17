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Afrin'de terör örgütünün 'DEAŞ taktiği'

TSK ve ÖSO unsurlarının girme aşamasına geldiği Afrin ilçe merkezinde kıskaca aldığı YPG/PKK'lı teröristlerin bir bölümü sivil araçlarla ayrılmaya başlarken, bir kısmı da tünel ve sığınaklara gizlenip çatışmaya hazırlanıyor.

Afrin'de terör örgütünün 'DEAŞ taktiği'

TSK ve ÖSO unsurlarının girme aşamasına geldiği Afrin ilçe merkezinde kıskaca aldığı YPG/PKK'lı teröristlerin bir bölümü sivil araçlarla ayrılmaya başlarken, bir kısmı da tünel ve sığınaklara gizlenip çatışmaya hazırlanıyor.

17 Mart 2018 Cumartesi 16:28
Afrin'de terör örgütünün 'DEAŞ taktiği'

AFRİN/AZEZ (AA) - Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de 2016-2018 döneminde meskun mahallerden çekilmeye zorlandığı aşamalarda, yer altı ve yapıların içine yuvalandı. Örgüt, kent içine giren rakip güce tünel, sığınak ve bina içlerinden hızla saldırarak, kazanma umudu gütmeden mümkün olan en büyük zararı vermeyi hedefledi.

Afrin'de son 2 gündür YPG/PKK'nın yaptığı hazırlık da DEAŞ taktiğiyle örtüşüyor.

AA'nın Afrin ilçe merkezindeki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, örgüt son 48 saatte yüzlerce silahlı mensubunu sivil araçlarla tahliye etti.

Merkezden çıkartılanlar, örgütün eylem gücü en zayıf unsurlarını oluştururken, yine sivillere ait araçlarla ilçe merkezine sıkı eğitimden geçirilmiş teröristler getirildi. Geçen hafta ilçedeki üst düzey elebaşlarını çıkaran örgüt, orta düzey elebaşlarını da hızla bölgeden uzaklaştırdı.

Binalarda bombalı tuzaklar

Altlarından tünellerle birleştirilen sığınaklarda ve duvarlarına açılan geçitlerle birbiriyle birleştirilen çok sayıda binada teröristler yuvalanmaya devam ediyor.

Örgüt, gizlediği unsurları, TSK ve ÖSO ilçe merkezine girdikten bir süre sonra harekete geçirmeyi planlıyor.

TSK ve ÖSO'nun ilçe merkezine girişini engellemeye imkanı olmayan örgütün hedefinde, içeriye giren birliklere en fazla zarar vermek var.

Bu amaçla caddelerdeki sivil araçlar başta olmak üzere, Beşşar Esed rejiminden kalma kamu binaları ve olası ilerleme güzergahı üzerindeki birçok bina bombalarla tuzaklandı.

Kuşatılan merkezden çıkartılması mümkün olmayan askeri araç-gereçlerin TSK ve ÖSO'nun eline geçmesini istemeyen örgüt bunları ateşe vermeye başladı.

Son Güncelleme: 17.03.2018 15:06
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDEAŞAfrin
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