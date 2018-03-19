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Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı 43 mayın ve el yapımı patlayıcı TSK mensuplarınca tespit edilerek imha edildi.

Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı 43 mayın ve el yapımı patlayıcı TSK mensuplarınca tespit edilerek imha edildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 19:41
Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

Afrin'de tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor

AFRİN (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde, teröristlerin kaçarken tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) arama çalışmaları sürüyor.

TSK unsurlarınca ilçedeki yollarda dün ve bugün yapılan aramalarda 43 mayın ve EYP tespit edilerek kontrollü patlatıldı.

Teröristlerin tuzaklarda EYP'lerin yanı sıra 11 antitank mayını ve 203 milimetrelik obüs mühimmatı kullandığı belirlendi.

Ayrıca, EYP ile tuzaklanan bir araç da patlatıldı.

Aramalarda, dedektör köpeklerden de yararlanılıyor.

Son Güncelleme: 19.03.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü YPG/PKKBombaAfrin
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