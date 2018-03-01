'Afrin destanı' yerli silahlarla yazılıyor

ANKARA (AA) - Son dönemde envanterine giren yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA), ATAK helikopteri, Fırtına obüsü gibi muharebe sistemleriyle terörle mücadelede önemli başarılar elde eden Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki terör hedefleri yerli ve milli silahlarla imha ediliyor.

Terör mevzilerinin savaş uçakları ve yerli silahlı insansız hava araçlarıyla vurulduğu harekatta, yüzde 75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olma özelliğini taşıyan TSK, envanterine giren yerli silahlarla hem gücünü artırdı hem de yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol oynadı.

Güvenlik güçlerince, gündüz ve gece şartlarında istenilen bölgede keşif-gözetleme, hedef, teşhis ve hasar tespit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla silahlı ve silahsız İHA'lar, 2015'ten itibaren etkin şekilde kullanılıyor. Hareketli ve sabit hedefleri mini akıllı mühimmatlar kullanarak etkisiz hale getirebilen İHA'lar, yüzde 96 oranında yerlilik oranıyla üretiliyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yoğun kullanılan insansız hava araçlarıyla tespiti yapılan hedefler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının yanı sıra yine yerli imkanlarla üretilen silahlı İHA'lar tarafından imha ediliyor.

Güvenlik güçlerince ayrıca gece görüşlü hava araçları "Serçe" ve çok sayıda drone ile teröristlerin kazdığı tüneller havadan gözleniyor.

ATAK'lar teröristlere göz açtırmıyor

Yerli elektronik ve silah sistemleriyle donatılan T-129 ATAK da terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli silahlarından birini oluşturuyor.

Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına alıyor.

Türk mühendislerince üretimi tamamlanan ve envantere giren Cirit füzesi de Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir diğer önemli silahı olarak dikkati çekiyor. Hafif zırhlı/zırhsız sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyete sahip, sınıfının en uzun menzilli füzesi Cirit, ATAK helikopterlerince de kullanılıyor.

Sınırın "Fırtına" bekçileri

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın yanı sıra bölücü terör örgütüyle mücadelede de etkin rol oynayan Fırtına obüsü, gerek yerli üretim olması gerekse farklı namlu açılarından yaptığı art arda 3 atışın aynı anda hedefi vurabilme özellikleriyle öne çıkıyor.

Tamamı yerli üretim kundağı motorlu topçu silah sistemi olan Fırtına obüsü, 40 kilometre menziliyle dikkat çekiyor.

Türk mühendislerince geliştirilen, yüksek ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu bu toplar, otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemlerine sahip bulunuyor. Fırtına obüsünün en önemli özelliğini farklı namlu açılarından art arda yaptığı 3 atışı hedefe aynı anda ulaştırabilmesi oluşturuyor. Bu özellik Fırtına obüsüne 3 obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilme imkanı sağlıyor.

Yine Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan çok namlulu roketatar silah sistemi T-122 ÇNRA, gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılıyor. En modern sisteme sahip olan milli silah T-122 ÇNRA, Afrin kırsalında ilerleyen birliklere etkin ateş desteği sağlıyor.

Jetler milli "kit"le hedefe tam kilitleniyor

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, Zeytin Dalı Harekatı ve bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda kullanılan yerli donanımlar yardımıyla hedefi tam isabetle vuruyor.

Yerli üretim Lazer Güdüm Kiti (LGK), kanat altından bırakılan klasik bombaları nokta vuruşu yapan akıllı mühimmatlara dönüştürerek atışlarda yüzde 100 başarı sağlıyor. Yerli üretim kit, Türk Silahlı Kuvvetlerini akıllı mühimmat alanında dışa bağımlılıktan kurtarması bakımından önem taşıyor.

Milli Piyade Tüfeği Projesi

Muharebe ortamında, gece ve gündüz her türlü arazi ve hava şartlarında hizmet eden Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), Zeytin Dalı Harekatı'na katılan komando birliklerince etkin olarak kullanılıyor.

Keskin nişancılara milli silah

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçik ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da Afrin hattında operasyona destek veriyor.

Harekata katılan keskin nişancılar tarafından kullanılan silahlar arasında Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği JMK Bora-12 de yer alıyor. Keskin nişancılar, Bora-12 ile hedefi 12'den vuruyor.

Kullanılan yerli zırhlı araçlar

Güvenlik güçlerince, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ürünleri arasında yer alan zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcılar da harekatta kullanılıyor.

Füze ve mayın riskine karşı güçlendirilmiş gövdeleri olan milli üretim zırhlı personel taşıyıcı "Kirpi", Afrin'de kara birliklerinin sınır ötesine sevk edilmesinde görev alıyor.

Harekat kapsamında kullanılan askeri araçlar arasında, yerli imkanlarla üretilen 4x4 zırhlı muharebe aracı Ejder Yalçın da yer alıyor.

Afrin'e özel "TOSUN"

TSK, Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte insansız kara araçlarını da operasyonel anlamda kullanmaya başladı. Güvenlik güçleri tarafından bu kapsamda yerli üretim uzaktan kumandalı iş makinesi TOSUN etkin olarak kullanılıyor.

Sınır ötesi operasyonlar, meskun mahal olayları gibi durumlarda zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOSUN, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattındaki barikat ve tünellerin aşılmasında ön saflarda yer alıyor. Araç, yüksek mayın korumasına sahip ve açık alanda 5 kilometre menzilde operatörsüz gidebiliyor.

Değişen savaş koşullarında şehir içi operasyon bölgelerinde personeli tehlikeye atmadan keşif gözetleme ve silahlı müdahale için geliştirilen silahlı operasyon robotu PUSAT ise dayanıklı yapısı ve hızlı müdahale özellikleriyle öncü birliklerin önemli teçhizatı arasında yer alıyor.