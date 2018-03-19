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Afrin halkından Mehmetçiğe tam destek

TSK'nın kentte hayatın normale dönmesi için yürüttüğü çalışmalara Afrinliler de destek veriyor. Güvenlik ve huzur özlemi çeken Afrin halkı, yakaladıkları 3 teröristi Mehmetçik'e teslim etti.

Afrin halkından Mehmetçiğe tam destek

TSK'nın kentte hayatın normale dönmesi için yürüttüğü çalışmalara Afrinliler de destek veriyor. Güvenlik ve huzur özlemi çeken Afrin halkı, yakaladıkları 3 teröristi Mehmetçik'e teslim etti.

19 Mart 2018 Pazartesi 21:38
Afrin halkından Mehmetçiğe tam destek

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de hayatın normale dönmesi için yürüttüğü çalışmalara kentte yaşayanlar da destek veriyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezini dün sabah teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için de çalışmalar yürütüyor.

Mehmetçik'in bu çalışmalarına uzun süredir güvenlik ve huzur özlemi çeken Afrin halkı da tam destek veriyor.

Bugün yakaladıkları PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 3 teröristi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim eden Afrinliler, Mehmetçik ile ele ele vererek kentin huzur ve güven ortamına kavuşturulmasına katkı sağlıyor.

Muhabir: Özcan Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
AfrinAfrin HalkıDünyaTürk Silahlı KuvvetleriZeytin Dalı Harekatı
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