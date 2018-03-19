Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.528
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4626
EURO
4.8144
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Kartal, Başakşehir'de ağır yara aldı; 1-0
Son Dakika
Kartal, Başakşehir'de ağır yara aldı;...

'Afrin Kurtuluş Kongresi' Gaziantep'te toplandı

Kongrede 30 kişilik yerel meclis üyesi seçildi, 17 maddelik karar alındı. Kongre Sözcüsü Afrinli Kürt muhalif Şindi, Afrin'de yaşayan her kesimden kişilerin bu toplantıda yer aldığını, yerel meclis olarak alınan kararları uygulayacaklarını söyledi.

'Afrin Kurtuluş Kongresi' Gaziantep'te toplandı

Kongrede 30 kişilik yerel meclis üyesi seçildi, 17 maddelik karar alındı. Kongre Sözcüsü Afrinli Kürt muhalif Şindi, Afrin'de yaşayan her kesimden kişilerin bu toplantıda yer aldığını, yerel meclis olarak alınan kararları uygulayacaklarını söyledi.

19 Mart 2018 Pazartesi 01:31
'Afrin Kurtuluş Kongresi' Gaziantep'te toplandı

GAZİANTEP (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kaderini belirleyecek "Afrin Kurtuluş Kongresi" Gaziantep'te toplandı.

Kentteki bir otelde basına kapalı gerçekleşen kongreye, terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçan Kürt, Arap, Alevi ve Ezidi 100'e yakın Afrinli katıldı.

Kongre Sözcüsü Afrinli Kürt muhalif Hasan Şindi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kongrenin, Afrin'i yeniden inşa etmek ve halkın köylerine dönmesini sağlamak için toplandığını söyledi.

Afrin halkının, Türkiye'nin desteğiyle daha iyi yaşamasını sağlamak istediklerini dile getiren Şindi, "Bu şekilde bizler yolumuza devam edeceğiz. Afrin'de yaşayan her kesimden kişiler bu toplantıda yer aldı. 30 kişilik yerel meclis olarak aldığımız kararları uygulayacağız." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK'nın Afrin'de çok fazla olumsuzluk yaptığını belirten Şindi, "Afrin'de bizim çok fazla problemimiz var. Bunları temizleyeceğiz. Yolların açılması lazım. Yardımların gitmesi lazım." dedi.

Sonuç bildirgesi

Kongrede yayımlanan sonuç bildirgesinde şu kararlara yer verildi:

"1 - Afrin ve köylerinde barışın ve güvenliğin sağlanması.

2 - Afrin'e tuzaklanan mayınların temizlenerek giriş-çıkışların güvenli şekilde sağlanması.

3 - Tüm toplumsal oluşumları (dinsel-ırksal ve mezhepsel) saygı ile karşılamak.

4 - Eğitim, sağlık ve adaletin düzenli şekilde sağlanması.

5 - Kadın haklarının korunması ve eşitliği.

6 - Halkta bulunan silahları arındırmak.

7 - Afrin'de cezaevinde bulunan parti ve fikir mensuplarının bırakılması ve ulusal barışa davet edilmesi.

8 - Şehir ve ilçelerin tüm idaresini Afrin'i oluşturan topluma, aynı zamanda uzman ve akademisyenler ile yeterlilik durumu bulunanlara verilmesi.

9 - Afrin halkı tarafından yerel meclisin seçilmesi, seçimlerin hukuki ve medeni sivil toplum kuruluşları tarafından gözetlenmesi ve düzenli şekilde yapılması.

10 - Son olaylardan sonra Afrin şehrinde heyetler oluşturarak mağdur olanların tespit edilerek yardım yapılması.

11- Hiçbir partiye mensup olmayan Afrin halkından, yerel emniyet güçlerinin oluşturulması, Afrin'in koruması ve emniyetin gerçekleşmesi.

12- Zorunlu askerlik olmaksızın yerel meclisin sandığından oluşan ücretler ile gönüllü emniyeti güçlerinin oluşturulması.

13- İntikam, nefret ve şiddetin ortadan kaldırılması, iç ve dış barışın gerçekleştirilmesi, saygı ve sevgi kültürünün ekilmesi ve tüm çevrenin Afrin'de emniyetin ve huzurun bulunduğunu ve terörden arındığını yaymak.

14- Tüm kuruluşların temiz ve teknokrat bir şekilde etkinleştirilmesi.

15- Medya özgürlüğü, demokratik eylemler ve fikir özgürlüğü.

16- Yakıt, elektrik ve su gibi ihtiyaçların temin edilmesi

17- Türkiye-Afrin arasında kapıların açılması, giriş ve çıkışların kolaylaştırılması."

Anahtar Kelimeler:
AfrinGaziatep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kaya: Afrin'de kadınlar ve çocuklar barış içinde yaşayacak
Bakan Kaya: Afrin'de kadınlar ve çocuklar barış içinde yaşayacak
Mehmetçik'in ardından AFAD, Cinderesi'ne ulaştı
Mehmetçik'in ardından AFAD, Cinderesi'ne ulaştı
Rusya'daki seçimlerde Putin önde
Rusya'daki seçimlerde Putin önde
Manisa Salihli'de feci kaza; Anne - Baba ve bebek yok oldu
Manisa Salihli'de feci kaza; Anne - Baba ve bebek yok oldu
Afrin'de siviller için hazırlık başlayacak
Afrin'de siviller için hazırlık başlayacak
Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında
Türkiye'deki Rus vatandaşları sandık başında
Şırnak'ta terör saldırısı: 3 asker yaralı
Şırnak'ta terör saldırısı: 3 asker yaralı
Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin mesajı
Milli Savunma Bakanı Canikli'den Afrin mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim