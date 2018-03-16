Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
Akhisarspor başkent deplasmanında
Akhisarspor başkent deplasmanında
Beşiktaş en uzun galibiyet serisi peşinde
Beşiktaş en uzun galibiyet serisi...
Galatasaray galibiyet hasretini sonlandırma peşinde
Galatasaray galibiyet hasretini sonlandırma peşinde
Alex'ten duygu dolu anlar
Alex'ten duygu dolu anlar

Afrin'de güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi

TSK'nin kuşatması altındaki Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahı teröristlerce kullanılamadan ele geçirildi.

Afrin'de güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi

TSK'nin kuşatması altındaki Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahı teröristlerce kullanılamadan ele geçirildi.

16 Mart 2018 Cuma 16:29
Afrin'de güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kuşatması altında bulunan Afrin bölgesinin batısında teröristlere ait güdümlü tanksavar silahları ele geçirildi.

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSK'nin kuşattığı Afrin'de YPG/PKK mensupları büyük bozguna uğrarken çoğu terörist silahlarını bırakarak kentten kaçıyor.

Güvenlik güçleri tarafından teröristlere ait çok miktarda mühimmat deposu ele geçirildi. Depolardaki aramalarda ağır silahlar bulundu.

Bu çerçevede Afrin bölgesinin batısında 5 konkurs güdümlü tanksavar silahının, teröristlerce kullanılamadan ele geçirildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristler terk ettikleri binalara patlayıcı tuzaklamış
Teröristler terk ettikleri binalara patlayıcı tuzaklamış
Roma sportif direktöründen Ünder'e övgü
Roma sportif direktöründen Ünder'e övgü
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Beş on yıl önceki bazı konuşmalar çıkarılıp çarpıtılıyor
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Beş on yıl önceki bazı konuşmalar çıkarılıp çarpıtılıyor
Cumhuriyet gazetesi davasında 15'er yıla kadar hapis istemi
Cumhuriyet gazetesi davasında 15'er yıla kadar hapis istemi
ASELSAN tanksavarla hedefi 12'den vurdu
ASELSAN tanksavarla hedefi 12'den vurdu
Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı
Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'de ABD tehdidi kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'de ABD tehdidi kabul edilemez
PKK'nın terör kamplarına büyük darbe
PKK'nın terör kamplarına büyük darbe

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim