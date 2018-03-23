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Afrin'de günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkartılıyor

Afrin'de İHH tarafından kurulan gezici aşevinde ihtiyaç sahipleri için günlük 10 bin kişilik sıcak yemek çıkartılıyor.

Afrin'de günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkartılıyor

Afrin'de İHH tarafından kurulan gezici aşevinde ihtiyaç sahipleri için günlük 10 bin kişilik sıcak yemek çıkartılıyor.

23 Mart 2018 Cuma 23:46
Afrin'de günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkartılıyor

AFRİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde kurulan İHH İnsani Yardım Vakfına ait gezici aşevi, siviller için tam kapasite çalışıyor.

Halep'in Afrin ilçesinin Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden kurtarılmasının ardından ilçedeki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

İHH tarafından kurulan gezici aşevinde ihtiyaç sahibi siviller için günlük 10 bin kişilik sıcak yemek çıkartılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfınca dün hizmete sunulan gezici aşevinde bugün yapılan yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sıcak yemeklerin yanı sıra her aileye en az bir gün yetecek miktarda ekmeğin de teslim edildiği dağıtımın ilerleyen dönemlerde de sürmesi bekleniyor.

TSK de sivillerin günlük ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyor.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti. Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor.

Muhabir: Levent Tok, Ömer Koparan

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