'Afrin'de iş bitmeyecek, devamı var'

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bağcılar 6. Olağan Kongresi'nde, İstanbul'dan aldıkları güç ve ilhamla hem şehri hem de Türkiye'yi geliştirip, büyütüp, güçlendirdiklerini söyledi.



Türkiye ilerledikçe, güçlendikçe, kendi kararlarını alıp, kendi imkanlarıyla uygulamaya koydukça, rahatsızlık açıklamaları, endişe beyanları, hatta ufak çaplı da olsa politika değişikliği sinyallerinin gelmeye başladığını anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Dikkat ederseniz, Türkiye'nin Afrin Operasyonu'ndan ve Afrin şehir merkezine girmesinden rahatsız olanlar, bölgemizdeki insanlık dışı görüntüler karşısında derin bir sessizliğe gömülmüşlerdir. Doğu Guta'da binlerce sivil ağır silahlarla katledilirken, bunlar hiç rahatsız olmadılar. İdlib'te bir okulun öğrencilerinin, hem de savaş uçaklarıyla katledilmesinden bunlar hiç endişe duymadılar. Bölücü teröristlerin ailelerinin ellerinden zorla kopardığı ve akıbetleri meçhul olan binlerce 13-14 yaşında çocuk... Bunlardan hiç rahatsız olmadılar."



Almanya'da hemen her gün bir caminin bölücü teröristler ve ya ırkçılar tarafından saldırıya uğramasının, Batı'da hiçbir endişeye yol açmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"İsveç'te, Hollanda'da benzer saldırılar bunları hiç rahatsız etmiyor. Filistin'deki çocuklara, sivil halka uygulanan zulümden bunlar hiç rahatsız olmuyor. Arakan'da yüz binlerce insanın sırf inançlarından dolayı evlerinden edilmesi, bunların on binlercesinin insanlık dışı işkencelerle katledilmesi, bunlarda hiç bir tesire yol açmıyor. Bunların duyarlılığı sadece Türkiye'ye karşıdır. Çatlasanız da patlasanız da biz hak hakim oluncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Çünkü bunların vicdanları nasırlı. Türkiye husumeti dışında kıllarını dahi kıpırdatmazlar. Haklarını yememek lazım. Elbette Batı'da insan hakları konusunda samimi hassasiyeti olan pek çok kişi var."



Erdoğan, 2003 yılında haksız yere evi yıkılmaya çalışılan bir Filistinli'yi korumaya çalışırken, buldozerler tarafından ezilerek katledilen Rachel Corrie'nin unutulamayacağını dile getirerek, "Bunun gibi daha çok sayıda örnek var. Bizim itirazımız, Batı yönetimlerinin sergilediği ve ahlaki hiçbir izahı olmayan çifte standartlaradır." dedi.



Türkiye'nin siyasette, ekonomide, diplomaside süratle mesafe aldıkça bu tarz husumetlerin artarak süreceğinin açıkça ortada olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu durum karşısında yapmamız gereken tek şey daha çok çalışmak, daha başarılı olmak, daha büyük kazanımlar elde etmektir. Kendimizi bu konuda geliştirdikçe kör husumetlerin yerini uzlaşma ve iş birliği çabalarının alması kaçınılmazdır. Herkesle dost olmak zorunda değiliz ama çıkarlarımızın uyuştuğu herkesle müttefik olabiliriz." diye konuştu.





İstanbul'a seslenen Erdoğan, "Biz dost edinmeye mecburuz, düşmanları azaltmaya. Buna çok çalışacağız, buna gayret edeceğiz. Şimdi bir cumhur ittifakı oluşuyor değil mi? Cumhur ittifakıyla işte biz bu mesafeyi alıyoruz. Ağzı olan konuşabilir, hiç önemli değil. Biz cumhur ittifakıyla Türkiye'de bir değişim, dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu ittifakı da MHP ile beraber partimiz yapıyor, bunun artık yetkili kurullarda kararını verdik, adımımızı da attık. Hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum." ifadelerini kullandı.Bunu hazmedemeyenlerin olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti ile MHP'nin böyle bir birleşme, böyle bir cumhur ittifakı yapması, hasımları çıldırtıyor. Onların da kimler olduğu belli. Hakiki dostlarımızın kimler olduğunu biliyoruz ve onları da el üstünde tutuyoruz. Bunun yanında bir müttefikimiz olduğunu iddia edenler var. Bir de gerçek müttefikimiz olduğunu iddia edenler var. Onların da kimler olduklarının gayet iyi farkındayız. İster dostluk için olsun ister belirli bir alanda ve konuda iş birliği için olsun, bize uzatılan hiçbir samimi eli havada bırakmadık, bırakmayız. Ama aynı eli yumruk olup üzerimize geliyorsa, kimse kusura bakmasın ona da karşılık vermesini biliriz." dedi."3 bin 731 terörist etkisiz hale getirildi"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün itibarıyla Afrin'deki mücadelenin kararlı şekilde devam ettiğini anlatarak, şunları dile getirdi:"Afrin'de iş bitmeyecek. Afrin'in devamı var. İdlib var, Münbiç var, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle bunun bütünleşmesi var. Zira bütün mesele oradaki mağdur, mazlum kardeşlerimizi bir an önce yerlerine kavuşturmak." dedi.Kongre için salona gelirken Zeytin Dalı Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını sorduğunu ifade eden Erdoğan, "Aldığım rakam şu; 3 bin 731 terörist etkisiz hale getirildi. Tabii şehitlerimiz de var ancak şehitler işte bu teröristlerin elhamdülillah bu noktaya gelmesinin vesilesidir ve onun asıl bereketi onlardır. Bu şehitlerimize en büyük müjde, sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu olacaklar. Bundan daha güzel olabilir mi? Rabbim bizlere de o makamı lütfetsin inşallah." diye konuştu.Salondaki partililere seslenen Erdoğan, rabia işareti yaparak, "Bütün seçim kampanyalarında rabiamız tek millet. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Romanıyla velhasıl 81 milyon tek millet. Tek bayrak. Bayrağımız şehidimizin kanından rengini alıyor. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehitlerimizin ta kendisi. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Böldürmeyiz, parçalatmayız ve bu vatan topraklarında ezanımızı susturmayız, susturtmayız. Dört, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımıyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız."Muhabir: Çiğdem Alyanak,Sefa Mutlu