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Afrin'de Şeyh Mehmetli köyü teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Mehmetli köyü teröristlerden temizlendi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222'ye ulaştı.

Afrin'de Şeyh Mehmetli köyü teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Mehmetli köyü teröristlerden temizlendi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222'ye ulaştı.

01 Mart 2018 Perşembe 14:29
Afrin'de Şeyh Mehmetli köyü teröristlerden temizlendi

ANKARA - Ekip

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Şeyh Mehmetli köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve ÖSO, 26 Şubat'ta Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla kara teması tümüyle kesmiş ve kurtarılan alan hilal şeklini almıştı.

116 stratejik nokta terörden temizlendi

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 88'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 116 noktayı ele geçirdi.

2222 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 2222'ye ulaştığı bildirildi.

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