Afrin'de siviller için hazırlık başlayacak

KONYA - ENGİN ÖZEKİNCİ - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD, Türk Kızılayı ve başka kuruluşların Afrin'de sivillerin gıda kolisi, hijyen paketi, su ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin şehir merkezinin terör örgütünün paçavralarından ve patlayıcı tuzaklardan temizlenmeye başlandığını söyledi.

Bölgede bundan sonra huzur ve güvenin hakim olacağını dile getiren Güllüoğlu, Afrin ve daha güneyde bulunan İdlib'de güvenli bölgenin oluşturulmasıyla, dönmek isteyenlerin dönüşlerinin sağlananabileceğine işaret ederek, "Oradaki hizmetlerin, tarımın, ticaretin ve diğer hizmetlerin yeniden ayağa kaldırılma sürecini hep birlikte göreceğiz ancak şu an için ilk safhadayız. AFAD, Türk Kızılayı ve başka kuruluşlarla sivillerin gıda kolisi, hijyen paketi, su ve başka ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor ancak şu an için Afrin bölgesine dönenlerin herhangi bir sayısı mevcut değil." diye konuştu.

Gönüllü olarak geri dönmek isteyenler için bölgedeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ve yaşanabilir bir ortamın sağlanmasınının önemli olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Sonrasında ise insanlar zaten kendi köylerine dönmeye başlayacaktır." dedi.

"Fırat Kalkanı ile 160 bin insan evine döndü"

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan önemli tecrübeler edindiklerini anlatan Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekatı'yla bugüne kadar 160 bin insan kendi köyüne, ilçesine ve memleketine döndü. Operasyon bittikten bir müddet sonra bu dönüş gerçekleşti çünkü bu operasyon bölgesinde el yapımı patlayıcılar, çeşitli düzenekler ve güvenlik endişeleri hala devam ediyor. Bunu Fırat Kalkanı Harekatı'ndan da biliyoruz. Operasyon biter bitmez hemen dönüşler başlamadı. Oraların temizlenmesi, sağlık, eğitim, dini hizmetler, su ve elektrik gibi altyapı hizmetlerinin ayağa kaldırılması gibi süreçlere ihtiyaç var. Afrin için de aynı sürecin işleyeceğini düşünüyoruz."