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Afrin'de terörden arındırılan köylere insani yardım

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Hasırki köyünde ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi dağıtıldı, askeri doktorlarca sağlık kontrolü yapıldı.

Afrin'de terörden arındırılan köylere insani yardım

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Hasırki köyünde ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi dağıtıldı, askeri doktorlarca sağlık kontrolü yapıldı.

23 Mart 2018 Cuma 19:43
Afrin'de terörden arındırılan köylere insani yardım

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi dağıtıldı, askeri doktorlarca sağlık kontrolü yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Mehmetçik, Afrin'de teröristlerden arındırılan köylerde halka yardım elini uzatıyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin halkının huzur ve sağlığı için yardımlara devam edildiği belirtilerek Hasırki köyünde ihtiyaç sahiplerine insani yardım malzemesi dağıtıldığı ve askeri doktorlar tarafından sağlık kontrolleri yapıldığı kaydedildi.

Muhabir: Aykut Karadağ


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