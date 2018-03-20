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Afrin'de üç köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köylerini teröristlerden temizledi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3655'e yükseldi.

Afrin'de üç köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köylerini teröristlerden temizledi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3655'e yükseldi.

20 Mart 2018 Salı 16:49
Afrin'de üç köy daha teröristlerden temizlendi

AFRİN/ANKARA (AA) -Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de 3 köyü daha teröristlerden kurtardı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezinin güneyinde teröristlere yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında, Ayn Darah, Basutah ve Burj Abdallah köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında önceki gün Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirmişti.

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. İlçe merkezi ile tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Afrin'de 3655 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3655 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Muhabirler: Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan, Adham Kako

Anahtar Kelimeler:
AfrinÖSOTSKTürkiyeZeytin Dalı
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