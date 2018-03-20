'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'

GAZİANTEP (AA) - Özkan Beyer - Suriye'nin Kamışlı şehrinde 2011 yılında terör örgütü YPG/PKK tarafından öldürülen muhalif Kürt siyasetçi Mişel Temo'nun kardeşi ve Bağımsız Suriye Kürtleri Derneği Başkanı Abdülaziz Temo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'nin sınırlarını işgal ettiğini belirtti.

Temo, Suriyeli Kürtlerin, Türkiye'nin düşmanı olmadığını vurgulayarak "Suriye'nin Kürtleri, Esed'in düşmanıdır. Türkiye günlerdir Afrin'de, buna rağmen hiçbir sivile zarar verilmemesinin yanında onların evlerini yıkmadılar, onlara zarar vermediler, hatta onların güvenliğini sağladılar." diye konuştu.

Suriyeli sivillere en fazla zararı YPG/PKK'nın verdiğine dikkati çeken Temo, "Türkiye, Suriye'de sivillere yönelik bir operasyon yapmadı. Burada YPG/PKK'ya yönelik bir operasyon yaptı. Dün itibarıyla Afrin kurtarıldı. Türkiye'nin oraya girmesinin nedeni, oradaki sivillerin can güvenliğini sağlamaktı. Biz bu operasyonu kutluyoruz, Afrin özgür oldu. Afrin'nin özgürlüğünü kutluyoruz. Türkiye'ye ve halkına çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ÖSO'ya teşekkür ediyoruz. YPG/PKK 7 yıldan bu yana Suriye halkına ve Afrin halkına eziyet etti. Türkiye, Suriye halkını terörden kurtardı." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah Esed rejimi devrilir, özgür şekilde yaşarız"

Temo, Afrinlilerin kendi topraklarına bir an önce dönmesi temennisinde bulunarak Suriyeli Kürtlerin barış ve huzur içinde yaşamalarını diledi.

Artık Afrin halkının can ve mal güvenliğini kendilerinin rahat bir şekilde sağlayacağını belirten Temo, şunları kaydetti:

"Can güvenlikleri kontrol altına alınmış oldu. Bu şekilde Suriyelilere sahip çıkıldığında güzel bir gelecek görüyoruz. Biz Kürtler Suriye'nin bir parçasıyız. Suriye'nin gerçeğiyiz. İnşallah Esed rejimi devrilir, özgür bir şekilde yaşarız. Esed, bu savaş başladığında Kürt, Arap, Ezidi olmak üzere tüm etnik gruplara zarar verdi, onlara zulmetti. Özgür bir Suriye'nin kurulmasını, herkesin kendi topraklarında huzur ve barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. İnsan haklarını ve demokrasiyi içeren bir Suriye istiyoruz."

"Türk askerleri bizleri zulümden kurtardı"

Temo, Türk askerine şükranlarını dile getirerek şunları söyledi:

"Türk askerleri bizleri zulümden kurtardı. YPG/PKK'nın DEAŞ'tan farkı yoktur. Onlar da Türkiye'ye zarar verdi. 7 yıldan bu yana Afrin'de insanlara zulmettiler, Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler. Suriye'nin Kürtleri, Türkiye gibi hiçbir zaman sınırlarında PKK'yı istemiyor. Suriyeli Kürtler, Türkiye'deki Kürtler gibi kendi topraklarında huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Suriye'deki Kürtler, hiçbir zaman Türkiye'ye düşmanlık yapmamıştır. 100 yıldır hiçbir sorunumuz da yoktur. YPG/PKK, bunu engellemeye çalıştı. Suriyeli Kürtler, Türkiye ile dost kalmak istiyor. Kürtler olarak Türkiye'yi seviyoruz, onların yollarını gözlüyoruz. Çünkü Suriyeli Kürtlerin kökü Türkiye'den gelmedir. Halen Türkiye'de akrabalarımız var. Hiçbir zaman bu topraklarda şer olmasını istemiyoruz. Türkiye'nin Afrin'e girmesi haklı bir nedendi. Afrin halkını kurtardığınız için teşekkür ediyoruz."

Esed rejimine karşı çıkan Suriyeli Kürt muhalif siyasetçi Mişel Temo, 7 Ekim 2011'de silahlı kişilerce uğradığı saldırıda yaşamını yitirmişti. Suriye Kürt siyasetinin önemli figürlerinden Temo, ülkede iç savaşın patlak vermesinin ardından muhalif Kürt gençleri bir araya getirdiği bir parti kurmuştu. Temo, 7 Ekim'deki hayatını kaybettiği suikast öncesinde de aynı yılın 8 Eylül'ünde suikast girişimine maruz kalmıştı. Temo'nun öldürülmesi, YPG/PKK'nın bölgede rakiplerini sindirme çabasıyla ilişkilendirilmişti.