Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115803
ALTIN
166.788
DOLAR
3.9437
STERLİN
5.5317
EURO
4.8649
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı

Afrin'deki ailelere insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Afrin’e yardım ulaştırdı.

Afrin'deki ailelere insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Afrin’e yardım ulaştırdı.

20 Mart 2018 Salı 10:37
Afrin'deki ailelere insani yardım

ANKARA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Afrin merkez, Mabetli ilçesi ve Kavkabah köyüne yardım ulaştırdı

İHH’dan yapılan açıklamaya göre, TSK tarafından YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin’in merkezinde, Mabetli ilçesinde ve Kavkabah köyünde yaşayan ailelere gıda kolisi, çocuk paketi, ekmek ve hijyen kiti dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Basın Biriminden Yakup Alaca, Zeytin Dalı Harekatı başladığı ilk günden itibaren Afrin’de sivil halka yardım gönderdiklerini belirterek, “Bugün Afrin merkezde sivil halkla bir araya geldik. Burada PKK zamanında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren halk özgürlüğüne kavuştu.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin aileye yardım ulaştırıldığı kaydedildi.

Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu


Anahtar Kelimeler:
AfrinDünyaİnsan Hak Ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım VakfıZeytin Dalı Harakatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'
'ABD'de radikal güç ve acımasızlık öne çıkacak'
'ABD'de radikal güç ve acımasızlık öne çıkacak'
Yaşlılar 'geri dönüşümle' hayata bağlanıyor
Yaşlılar 'geri dönüşümle' hayata bağlanıyor
Ekonomik zenginlik tek başına ülkelere mutluluk getirmiyor
Ekonomik zenginlik tek başına ülkelere mutluluk getirmiyor
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: TİKA insani perspektifli bir yardım kuruluşu
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: TİKA insani perspektifli bir yardım kuruluşu
YKS başvuruları yarın sona erecek
YKS başvuruları yarın sona erecek
Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Mehmetçik Afrin'de sevgi gösterileriyle karşılandı
Mehmetçik Afrin'de sevgi gösterileriyle karşılandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim