Afrin'deki ailelere insani yardım

ANKARA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Afrin merkez, Mabetli ilçesi ve Kavkabah köyüne yardım ulaştırdı
İHH’dan yapılan açıklamaya göre, TSK tarafından YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin’in merkezinde, Mabetli ilçesinde ve Kavkabah köyünde yaşayan ailelere gıda kolisi, çocuk paketi, ekmek ve hijyen kiti dağıtıldı.
Açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin aileye yardım ulaştırıldığı kaydedildi.
Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu