Afrin'deki ailelere insani yardım

ANKARA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Afrin merkez, Mabetli ilçesi ve Kavkabah köyüne yardım ulaştırdı

İHH’dan yapılan açıklamaya göre, TSK tarafından YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin’in merkezinde, Mabetli ilçesinde ve Kavkabah köyünde yaşayan ailelere gıda kolisi, çocuk paketi, ekmek ve hijyen kiti dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Basın Biriminden Yakup Alaca, Zeytin Dalı Harekatı başladığı ilk günden itibaren Afrin’de sivil halka yardım gönderdiklerini belirterek, “Bugün Afrin merkezde sivil halkla bir araya geldik. Burada PKK zamanında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren halk özgürlüğüne kavuştu.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 2 bin aileye yardım ulaştırıldığı kaydedildi.

Muhabir: Adem Şalvarcıoğlu



