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Afrin'deki tarihi kilise ve manastır koruma altında

Esed rejiminin, TSK'nın hava harekatlarında zarar gördüğünü iddia ettiği tarihi Juliana Kilisesi ve Brat Manastırı'nın bulunduğu bölge, AA tarafından görüntülendi.

Afrin'deki tarihi kilise ve manastır koruma altında

Esed rejiminin, TSK'nın hava harekatlarında zarar gördüğünü iddia ettiği tarihi Juliana Kilisesi ve Brat Manastırı'nın bulunduğu bölge, AA tarafından görüntülendi.

30 Mart 2018 Cuma 17:48
Afrin'deki tarihi kilise ve manastır koruma altında

AFRİN/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hava saldırılarında tahrip ettiğini ileri sürdüğü Brat köyündeki tarihi eserler, TSK ve ÖSO tarafından korunuyor.

AA'nın kaydettiği görüntüler, Afrin ilçe merkezinin 15 kilometre güneyindeki Brat köyünde, tarihi eserlerin herhangi bir saldırıya uğramadığını kanıtlıyor.

Juliana Kilisesi ile Brat Manastırı'nın görüntülerinde, eserlerin harekat başlamadan önceki halini muhafaza ettiği fark ediliyor.

Eserleri koruma altında tutan Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Hamza Tümeni komutanlarından Ebu Abdul, AA'ya yaptığı açıklamada, "Esed rejimi bizlerin tarihi eserleri yakıp yıktığını savundu. Fitne sokmak için bu haberleri çıkardı. Gördüğünüz gibi eserlere hiçbir şekilde zarar verilmedi." diye konuştu.

ÖSO ya da TSK'nın tarihi yapılara zarar verdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ebu Abdul, "Biz bu tarihi eserleri koruyoruz. Devrime yakıp yıkmak için değil, özgürlük ve ülkemizin istikrarı için başladık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy geçen hafta Lübnan basınında çıkan ve SANA'ya atfedilen söz konusu haberleri yalanlamıştı. Aksoy, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar Brat bölgesine ve dolayısıyla Juliana Kilisesi’ne ve Brat Manastırı’na yönelik hiçbir hava harekatı gerçekleştirilmemiştir." demişti.

4-5. yüzyıllara ait olan Brat ve bazı çevre köylerdeki tarih eserler, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından dünya kültür mirası listesine alınmıştı.

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