Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116404
ALTIN
171.572
DOLAR
3.9608
STERLİN
5.5768
EURO
4.8861
Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak
Türk hakemler milli maçlarda görev...
'İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum'
'İki ülkenin de Dünya Kupası'na...
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'na doğru
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'na...
Sixers, Ersan'la kazandı
Sixers, Ersan'la kazandı

Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı

TSK'nın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı

TSK'nın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

23 Mart 2018 Cuma 16:04
Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı

AFRİN (AA) - TSK tarafından, hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için, 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla, BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı için vatandaşlar camileri doldurdu. Afrinlilerin yanı sıra Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu mensupları da ilçe merkezindeki camide vatandaşlarla cuma namazı kıldı.

Caminin imamı, hutbede, Afrin'i teröristlerden temizleyen komutanlara teşekkür ederek, bundan sonra kendilerine büyük görev düştüğünü, birlik olma zamanının geldiğini söyledi.

Cuma namazının ardından bazı vatandaşlar Mehmetçik'e sevgi gösterilerinde bulunurken, vatandaşlar, çok uzun süreden sonra ilk defa huzur içinde namaz kıldıklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AfrinCuma NamazıDünyaTürk Silahlı KuvvetleriZeytin Dalı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böylesi filmlerde bile olmaz: Ölen annesi erkek çıktı
Böylesi filmlerde bile olmaz: Ölen annesi erkek çıktı
'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon: 3 gözaltı
'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon: 3 gözaltı
Fransa'da rehine operasyonu
Fransa'da rehine operasyonu
Başbakan Yardımcısı Şimşek Vodafone standını ziyaret etti
Başbakan Yardımcısı Şimşek Vodafone standını ziyaret etti
Başbakan Yıldırım: Erbil'e uçuşlar için hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz
Başbakan Yıldırım: Erbil'e uçuşlar için hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz
AB, Brexit'te yeni aşamaya geçme kararı aldı
AB, Brexit'te yeni aşamaya geçme kararı aldı
Afyonkarahisar merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
Afyonkarahisar merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
70 yaşında gemi kaptanı oldular
70 yaşında gemi kaptanı oldular

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim