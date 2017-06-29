Afyon'da feci kaza, 4 ölü 3 yaralı var

KAVŞAK'TA CAN PAZARI

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldıAfyonkarahisar'da otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı. Kazadahayatını kaybederkenveyaralandı.Yaralılar Çay ve Ayfonkarahisar devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Çay Kaymakamı Turan Erdoğan da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.