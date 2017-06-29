Afyon'da feci kaza, 4 ölü 3 yaralı var

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı
KAVŞAK'TA CAN PAZARI
Afyonkarahisar'da otomobil ile minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada Adil Eke, Emine Eke, Nuran Eke ile Ayşe Kiraz hayatını kaybederken Mehmet Çağlar, Ramazan Kiraz ve Fatma Kiraz yaralandı.
Yaralılar Çay ve Ayfonkarahisar devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çay Kaymakamı Turan Erdoğan da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.