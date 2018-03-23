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Afyonkarahisar merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Afyonkarahisar merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilmiş asker ve askeri okul öğrencilerinden oluşan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Afyonkarahisar merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilmiş asker ve askeri okul öğrencilerinden oluşan 35 şüpheli gözaltına alındı.

23 Mart 2018 Cuma 15:59
Afyonkarahisar merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar merkezli 17 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 35 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları belirlenen, daha önce ihraç edilmiş asker ve askeri okul öğrencisi 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adliyeye sevk edildi.

Muhabir: Mustafa Bayer

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Türkiye
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