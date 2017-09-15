Ağaoğlu, Hong Konglu ve Çinli yatırımcılarla Bodrum'da turizm şehri kuracak

İSTANBUL (AA) - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Hong Kong merkezli bir finansal yatırımcı ve Çin devletine bağlı, şehir kurma konusunda uzmanlaşmış ve uluslararası yatırımları olan bir inşaat yatırım grubu ile Bodrum'da 12 ay yaşayacak bir turizm şehri kurmak için ön anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Yazılı açıklamada bulunan Ağaoğlu, Hong Kong merkezli bir finansal yatırımcı ve Çin devletine bağlı, şehir kurma konusunda uzmanlaşmış ve uluslararası yatırımları olan bir inşaat yatırım grubu ile Bodrum'da 12 ay yaşayacak bir turizm şehri kurmak için ön anlaşma imzaladıklarını kaydetti.

Bu bağlamda 15 kişiden oluşan bir ekibin kendilerini ziyaret ettiğini dile getiren Ağaoğlu, bu ekibin bir haftadır Bodrum'daki ve İstanbul'daki projelerini gezip bilgi aldıklarını ve kendilerini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını vurguladı.

Ağaoğlu, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak üzere yatırımlar planladığına işaret ederek, "Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırma girişimi 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' tam olarak aktif hale geldiğinde 68 ülkede yapılacak altyapı yatırımlarına 8 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye de bu yatırımlardan payına düşeni alacak. Çinli yatırımcılar İpek Yolu'nun bitişini Bodrum'da yapmak istiyor. Bodrum onlar için batıya açılan pencere olacak. Devlet destekli stratejik bir proje olduğunu ve Türkiye'ye mutlak yatırım yapmak istediklerini söylediler. Bize gelen yatırımcılar Hong Konglu finansal yatırımcı ve sigorta şirketleri ile Çin'in en büyük inşaat şirketlerinden oluşuyor. Bodrum'da planladığımız turizm şehri Türkiye'nin yeni cazibe merkezi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bodrum'u yeni bir Cannes veya yeni bir Miami yapacak çalışma içerisindeyiz"

Ali Ağaoğlu, 12 milyon metrekarelik arazinin Bodrum'un en büyük arazisi olduğunu bildirdi.

Dünyanın ilgisini çekecek bir turizm şehri konsepti geliştirdiklerini aktaran Ağaoğlu, projenin içerisinde golf sahaları, oteller, rezidanslar, villalar, üniversite, okul, ofisler, ticari alanlar, fuar alanı, teknopark ve sağlık tesisleri ile çeşitli rekreasyon alanlarının yer alacağını ve söz konusu projenin başlı başına 12 ay yaşayacak bir turizm şehri olacağını kaydetti.

Ağaoğlu, burada konsepti, mimari tasarımı ve arazinin büyüklüğü ile Avrupa'nın en büyük turizm şehrini inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Bodrum'da sadece uluslararası yatırımcıları değil yerli yatırımcıları da hedeflediklerini belirten Ağaoğlu, Bodrum'u yeni bir Cannes veya yeni bir Miami yapacak çalışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Ağaoğlu, Hong Kong ve Çinli yatırımcılar ile gerçekleştirdikleri toplantıda kendilerine arazi ve proje ile ilgili bilgi verdiklerini vurgulayarak, konuyla ilgili şunları ifade etti:

"Yatırımcılar ile uzun süren toplantılar gerçekleştirdik. Kendilerine arazinin bulunduğu lokasyon ve geliştirmeyi arzu ettiğimiz konsept hakkında çeşitli bilgiler aktardık. Projenin büyüklüğü karşısında etkilendiler. Bodrum'un orijinal bir turizm destinasyonu olduğunu ve doğu ile batıyı birleştirecek bir projenin heyecan verici olduğunu belirttiler. Ağaoğlu olarak inşaat alanındaki gücümü ve ekibimin başarısını gördüklerinde Bodrum projesi ile ilgili ilerlemek istediklerini söylediler.

Çinli yatırımcılar İstanbul'daki projeleri de gezdi. Başta gurur duyduğumuz Maslak 1453 projemizde ticari alanları, Nişantaşı Üniversitesi kampüsünü ve meydanları gezdirdik. Yatırımcılar, Maslak 1453'e hayran kaldılar. Özellikle Cadde 1453'ten övgü ile söz ettiler. Türkiye için büyük önem arz eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi inşaatını yerinde görme fırsatı buldular. Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik önemine vurgu yaptılar. Özellikle Türkiye'ye ekonomik açıdan sınıf atlatacak bir proje olduğunu belirttiler. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni Hong Kong'un tamamlayıcısı olarak görüyorlar. Avrupa'nın en büyük yaşam kulübü olan MyClub tesisimizde spor ve sağlık ünitelerini ziyaret ettiler."