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Ağrı'da çatışma: 1 şehit

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Ağrı'da çatışma: 1 şehit

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

12 Mart 2018 Pazartesi 18:40
Ağrı'da çatışma: 1 şehit

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzman çavuş hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Çatışmanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı birlik sevk edilirken, operasyon Ağrı ve Doğubayazıt’tan gelen jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Muhabir: Göksel Cüneyt İğde

Anahtar Kelimeler:
1 şehitAğrı'da çatışmaDoğubayazıtGüngören KöyüTürkiye
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