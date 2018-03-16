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Ağrılı öğrencilerin 'caretta caretta' mutluluğu

"Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Ağrı'dan Muğla'nın Ortaca ilçesine gelen öğrenciler, caretta caretta görmenin heyecanını yaşadı.

Ağrılı öğrencilerin 'caretta caretta' mutluluğu

"Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Ağrı'dan Muğla'nın Ortaca ilçesine gelen öğrenciler, caretta caretta görmenin heyecanını yaşadı.

16 Mart 2018 Cuma 23:29
Ağrılı öğrencilerin 'caretta caretta' mutluluğu

MUĞLA (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Ağrı'dan Muğla'nın Ortaca ilçesine gelen 50 öğrenci, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Proje çerçevesinde ilçede misafir edilen öğrenciler, Dalyan kanalında tekne turuna çıktı, 2 bin 500 yıllık kaya mezarlarını ve Kaunos Antik Kenti'ni görme fırsatı buldu.

İztuzu Plajı’ndaki Türkiye'nin ilk deniz kaplumbağalarını araştırma kurtarma rehabilitasyon merkezini gezen öğrenciler, caretta caretta deniz kaplumbağaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra 18. yüzyılda inşa edilen Dalyan Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

Ağrı Eleşkirt Karşıyaka Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Burhan Candır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'yı çok beğendiğini, ilk defa caretta caretta gördüğünü söyledi.

Dalyan kanalı ve kaya mezarlarının çok güzel olduğunu belirten Candır, Muğla'ya tekrar gelmek istediğini ifade etti.

Cesim Bayram Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özkan Kılıç ise daha önce caretta carettaları televizyonda gördüğünü aktararak "Gezi bizim için çok iyi oldu. Daha önce televizyonda gördüğüm caretta carettaları canlı canlı gördüm. Çok heyecanlandım." dedi.

Öğrenciler yarın Menteşe ilçesinde tarihi mekanları gezip, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde tiyatro gösterisi izleyecek.

Muhabir: Osman Akça, Durmuş Genç

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Türkiye
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