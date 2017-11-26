Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.884
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2676
EURO
4.6999
İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon Oldu
İBB’nin Genç Güreşçileri Şampiyon...
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri yakalayacağız'
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri...
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Potada milliler 2'de 2 peşinde

Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

Endonezya'daki Mount Agung Yanardağı, bu hafta içinde ikinci kez kül püskürtmeye başladı. 

Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

Endonezya'daki Mount Agung Yanardağı, bu hafta içinde ikinci kez kül püskürtmeye başladı. 

26 Kasım 2017 Pazar 08:37
Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

CAKARTA

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Mount Agung Yanardağı, bu hafta içinde ikinci kez kül püskürtmeye başladı. 

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), salı günü yeniden faaliyete geçen Mount Agung Yanardağı'nın dün akşam ikinci kez duman ve kül püskürttüğünü duyurdu. 

Dumanlar dağın zirvesinden 500 metre yukarıya ulaştı

Dumanları dağın zirvesinden yaklaşık bin 500 metre yukarıya ulaştığını belirten BNPB, aktif olan en üst ikinci seviyedeki alarm durumunun ise değişmediğini açıkladı.

Bölgede, uluslararası ve yerel olmak üzere Bali seferi olan yaklaşık 30 uçuş iptal olurken, yetkililer bölgedeki havalimanının faaliyetini sürdürdüğünü ve uçuşlar için de hala güvenli olduğunu ifade etti.

Öte yandan salı günü meydana gelen volkanik püskürmede de çıkan dumanlar, dağın zirvesinden 700 metre yukarıya ulaşmış ve bölge halkına yanardağdan 6 kilometre uzakta durmaları uyarısı yapılmıştı. 

Muhabir: Mahmut Atanur


Anahtar Kelimeler:
Bali AdasıDünyaEndonezyaMount Agung Yanardağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç'te Türk belediye başkanı milletvekili adayı
İsveç'te Türk belediye başkanı milletvekili adayı
ABD Başkanı Trump: CNN ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor
ABD Başkanı Trump: CNN ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor
ABD'den Pakistan açıklaması
ABD'den Pakistan açıklaması
Parkda feci ölüm: 5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı
Parkda feci ölüm: 5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolandı
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Hariri'den Hizbullah açıklaması
Hariri'den Hizbullah açıklaması
Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim