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Ahıska Türklerinin son kafilesi öz vatanlarına kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmeye başlanan Ahıska Türklerinin son kafilesi olan beşinci kafilesinin ilk grubundaki 104 aile önümüzdeki ay Erzincan'a ulaştırılacak.

Ahıska Türklerinin son kafilesi öz vatanlarına kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmeye başlanan Ahıska Türklerinin son kafilesi olan beşinci kafilesinin ilk grubundaki 104 aile önümüzdeki ay Erzincan'a ulaştırılacak.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:48
Ahıska Türklerinin son kafilesi öz vatanlarına kavuşuyor

ERZİNCAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmeye başlanan Ahıska Türklerinin son kafilesinin ilk grubundaki 104 aile, önümüzdeki ay Erzincan'a getirilerek öz vatanlarına kavuşturulacak.

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Ukrayna'dan Erzincan'ın Üzümlü ilçesine 25 Aralık 2015 tarihinde getirilerek iskan edilmeye başlanılan Ahıska Türklerinin beşinci ve ülkeye getirilmesi planlanan son kafilesi de önümüzdeki günlerde Ukrayna'dan Erzincan'a ulaştırılacak.

Ahıska Türkü 345 kişiden oluşan kafilenin ilk grubundaki 104 aile, Eylül 2017'de uçaklarla Ukrayna'dan Üzümlü'ye getirilerek ilçe merkezi yakınındaki Bayırbağ köyünde yer alan TOKİ konutlarına yerleştirilecek.

Bu çerçevede Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan ihale sonucu Ahıska Türklerinin ikamet edeceği konutlardaki dairelerin tüm eşyasının yerleştirilip eksikliklerinin giderilmesine başlandı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"TOKİ Konutları'nın düzenlemesinin tamamlanmasıyla beşinci kafilenin 21-22 Eylül 2017'de Erzincan'a getirilmesi planlanmaktadır. Beşinci kafilenin ilk grubunda 104 aileden oluşan 345 kişi yer alacak. İnşallah herhangi bir aksaklık olmaz. Evlerin içindeki donanımlar ve bazı eksikliklerin tamamlanmasıyla 104 aile gelecek, geri kalan son grupsa Eylül 2017'de gelecek. Böylece Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan bu göçü Erzincan Üzümlü'de bitirmiş olacağız."

Anahtar Kelimeler:
Ahıska TürkleriTürkiyeUkrayna
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