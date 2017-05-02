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02 Mayıs 2017 Salı 06:25

Ahlaksız adam; Alacağını, borçlunun karısını taciz ederek

Alacaklısı olduğu kişinin eşine yüzük takıp ahlaksızca tacize kalkan Mehmet Emin Güzhan adlı şahıs bıçaklandı.

Ahlaksız adam; Alacağını, borçlunun karısını taciz ederek
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Ahlaksız adam; Alacağını, borçlunun karısını taciz ederek

Adana'da 34 yaşındaki Mehmet Emin Güzhan, 5 bin lira alacağını borçlunun eşini taciz ederek tahsil etmeye kalkışınca bıçaklandı.

Eşinin katil olmasını engellemek için araya giren 32 yaşındaki Zahide E. de kolundan yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesinin Gazipaşa Mahallesi(nde terzi 35 yaşındaki Duran A.'nın sahibi olduğu işyerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İşleri bozulan Duran A., arkadaşı Mehmet Emin Güzhan'den 5 bin lira borç aldı. Ödeme günü geldiğinde parayı denkleştiremeyen Duran A., Güzhan'den ek süre istedi.

Mehmet Emin Güzhan de, "Ya parayı ödersin, ya da karın benim olur" diye tehdit etti. Akşam saatlerinde kuyumcudan yüzük alan Mehmet Emin Güzhan, Duran A.'nın işyerine geldi. Duran A. ile eşi Zahide A., terzide çalışırken içeriye giren Güzhan, 2 çocuk annesi kadına, cebinden çıkardığı yüzüğü uzattı. Duran A.'nın gözleri önünde, Zahide A.'ya birlikte olmayı teklif eden Mehmet Emin Güzhan, "Sen artık benimsin. Kocan bir şey diyemez" dedi.

Taciz üzerine öfkeye kapılan Duran A., tezgah üzerinde duran bıçağı alıp, Mehmet Emin Güzhan'a saldırdı. Duran A., bıçak darbeleri ile Güzhan'ı yaraladı. Eşinin cinayet işlemesini engellemek isteyen Zahide A. araya girdi. Arbede sırasında Zahide A. da kolundan yaralandı, genç kadının parmakları kesildi.

Can havliyle işyerinden kaçan Mehmet Emin Güzhan, kendi aracıyla Özel Başkent Üniversitesi Yüreğir Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hayati tehlikesi bulunmayan Mehmet Emin Güzhan, tedavi altına alındı. Hafif yaralı olan Zahide A., ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Duran A. gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde Mehmet Emin Güzhan'nin eşini taciz ettiğini ileri süren Duran A., "Borcum vardı, ödeyemedim, süre istedim. Bana, 'Artık karın benim, ona istediğimi yaparım' diye beni tehdit etti. Akşam da işyerime geldi, benim yanımda karıma yüzük uzatıp, elle taciz etmeye başladı. Dayanamayıp bıçakladım" diye ifade verdi.
Polis, yaralama olayı ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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