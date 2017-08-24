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Ahşap maket hobisi mesleği oldu

Giresunlu inşaat ustası Necati Ok, 30 yıl önce hobi amacıyla başladığı ahşap maket üretimini mesleğe dönüştürdü.

Ahşap maket hobisi mesleği oldu

Giresunlu inşaat ustası Necati Ok, 30 yıl önce hobi amacıyla başladığı ahşap maket üretimini mesleğe dönüştürdü.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:52
Ahşap maket hobisi mesleği oldu

GİRESUN (AA) - Giresunlu inşaat ustası Necati Ok, 30 yıl önce hobi amacıyla başladığı ahşap maket üretimini mesleğe dönüştürdü.

Ortaokul mezunu olan 44 yaşındaki Ok, 1987 yılında boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ahşap cami ve ev maketleri yapmaya başladı.

İnşaat ustası olan Ok, kendi çabalarıyla öğrendiği maket yapımını geliştirince evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü.

Yaklaşık 2 ay ile 2 yıl arasında tamamladığı maketleri için arkadaş çevresi ve sosyal medya üzerinden sipariş alan Ok, mesleğinin yanında ek gelir de elde ediyor.

Necati Ok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır inşaat ustalığı yaptığını belirterek, hobi olarak da ahşaptan cami ve ev maketleri ürettiğini söyledi.

Maket yapımını zamanla ilerlettiğini dile getiren Ok, "Evimin bir odasını atölye haline getirdim. Daha sonraki zamanlarda model uçaklar da imal etmeye başladım. Bir kaç yıldır bu işi ikinci bir meslek olarak yapıyorum." dedi.

Ok, maketini yapacağı objelerin gerçeğini ya da fotoğraflarını bir kez görmesinin yeterli olduğuna işaret ederek, "Daha sonra bu yapıların planlarını çiziyor, ardından da maket yapımına geçiyorum. Özel boyama sisteminin yanı sıra istenilen tüm maketlere ışıklandırma ve ses sistemleri de eklemek mümkün." diye konuştu.

Maketleri büyüklüğüne göre 2-3 ay ile 2 yıl gibi bir sürede tamamladığını ifade eden Ok, maket yapımının tamamen sabır isteyen bir iş olduğunu kaydetti.

Maket fiyatı bin ile 100 bin lira arasında değişiyor

Giresun'un yanı sıra ülke genelinde son dönemlerde özel siparişler aldığını ifade eden Ok, şöyle devam etti:

"4-5 yıldır hobi olarak yaptığım bu sanatı mesleğe dönüştürdüm. Başta arkadaş çevrem sayesinde siparişler geliyordu. Son dönemde sosyal medya aracılığıyla talepler alıyorum. Tamamen el işçiliği ve ahşap olduğu için maketlerin fiyatları bin ile 100 bin lira arasında değişiyor."

Ok, bir kaç yıl içerisinde aldığı 50'nin üzerinde maket siparişini tamamlayarak sahiplerine teslim ettiğini de söyledi.

Ok, Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nin maketini 2 yılda tamamladığını ve 9 Ağustos'ta Giresun ziyareti sırasında caminin resmi açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ettiğini söyledi.

Maketin yüksekliğinin 1,80, genişliğinin ise 1,20 metre olduğunu dile getiren Ok, "Özel olarak ışıklandırmaya sahip. Sayın Cumhurbaşkanımız hediyemi camiye bağışladı. Şu anda maket camide sergileniyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ahşap Maket SanatıGiresunInşaat Ustası Necati Ok
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