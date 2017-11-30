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AİHM CHP'nin başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, CHP'nin anayasa referandumunun iptali yönündeki başvurusunu, referandum konusunun AİHM Sözleşmesi çerçevesine girmediği gerekçesiyle reddetti.

AİHM CHP'nin başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, CHP'nin anayasa referandumunun iptali yönündeki başvurusunu, referandum konusunun AİHM Sözleşmesi çerçevesine girmediği gerekçesiyle reddetti.

30 Kasım 2017 Perşembe 14:20
AİHM CHP'nin başvurusunu reddetti

STRAZBURG (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin halk oylamasının iptali yönündeki başvurusunun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre AİHM, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması olarak da bilinen oylamanın iptaline yönelik başvuruyu, referandum konusunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) çerçevesine girmediği gerekçesiyle reddetti.

Gerekçeli kararda CHP’nin halk oylamasından hemen sonra Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) oylama sırasında usulsüzlükler olduğu (mühürlü oy) gerekçesiyle başvurduğu, YSK’nin bu başvuruyu reddettiği hatırlatıldı.

Kararda, başvuruya dair konunun, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye ek 1. protokolde düzenlenen serbest seçim hakkı ile ilgili maddenin çerçevesine girmediği belirtildi. Seçim tanımlamasının halk oylaması tanımlamasından farklı olarak görüldüğü belirtilen kararda, mahkemenin bu iki konuyu birbirinden ayrı değerlendirdiği kaydedildi.

AİHM çevreleri, başvurunun reddedilmesinin sürpriz olmadığını, AİHM’in 1975 yılından itibaren, üye ülkelerde yapılan halk oylamalarının görev alanının dışında olduğuna dair verdiği kararların bulunduğunu belirtiyor.

AİHM’in verdiği ret kararının bir başka özelliği ise, CHP’nin başvurusunu esasa girmeden, içtihat kullanarak vermesi. Bu karar aynı zamanda, Anayasa Halk Oylaması ile ilgili AİHM’ye şimdiye kadar yapılan 30’a yakın başvurunun da düşmesi anlamına geliyor.

Muhabir: Ömer Aydın


Anahtar Kelimeler:
AİHMAvrupa İnsan Hakları MahkemesiChpDünyaReferandum
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