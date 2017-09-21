Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104938
ALTIN
146.282
DOLAR
3.5073
STERLİN
4.7335
EURO
4.1791
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru

'Aile dostu' dizi ve filmlere teşvik 2018'de başlayacak

RTÜK Başkanı Yerlikaya, "aile dostu" dizi ve filmlere 2018'de teşvik vermeye başlayacaklarını belirtti.

'Aile dostu' dizi ve filmlere teşvik 2018'de başlayacak

RTÜK Başkanı Yerlikaya, "aile dostu" dizi ve filmlere 2018'de teşvik vermeye başlayacaklarını belirtti.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:46
'Aile dostu' dizi ve filmlere teşvik 2018'de başlayacak

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "aile dostu" dizi ve filmlere 2018'de teşvik vermeye başlayacaklarını belirtti.

Yerlikaya, AA muhabirine, aile ve çocuk dostu dizilere teşvik verilmesi ile radyo ve televizyonlarda Türkçenin doğru kullanımının artırılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) yapılan düzenlemeyle aile, çocuk dostu dizilerin teşvik edilmesine karar verildiğini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile RTÜK'ün de sorumlu kuruluş olarak belirlendiğini anımsatan Yerlikaya, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakanlıkla teşvik çalışmasının detaylarını belirlemek üzere ortak komisyon kurulduğunu belirten Yerlikaya, geçen hafta da yürütülen çalışmalara yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bir araya geldiklerini ifade etti.

"Önümüzdeki günlerde müjdeyi vermeyi düşünüyoruz"

Yerlikaya, "İnşallah teşvik uygulamasıyla ilgili önümüzdeki günlerde müjdeyi vermeyi düşünüyoruz, bunu bütçemize de koyuyoruz. Yayıncılarımıza bir nebze de olsa destek vermeyi düşünüyoruz. Çünkü dizilerin, filmlerin aile dostu olmasını istiyorsak bizim de destek vermemiz lazım. Sadece müeyyide uygulamak değil teşvik de önemli." dedi.

"2018 yılı içerisinde başlayacağız"

KHK ile aile dostu dizi ve filmlere teşvik verilmesine yönelik yasal altyapının da oluştuğuna işaret eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla uygulamanın hayata geçirilmesi için önümüzde çok fazla engel kalmadığını düşünüyorum. İnşallah 2018 yılı içerisinde teşvik verilmesine başlayacağız. Bütçemize koyuyoruz. Önce ilkeleri belirleyeceğiz. Bakanlığımızla aile dostu dizilerin, filmlerin, yapımların hangi ilkelere göre belirleneceğini görüşüyoruz. Alınacak ilke kararları sonrasında da bu tür dizi, film ve yapımlara destek vermeyi düşünüyoruz."

Yerlikaya, hem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık hem de Bakan Kaya'nın bu çalışmaya sonuna kadar destek verdiğini bildirdi.

"Aile yapımızı çok iyi korumamız lazım"

RTÜK'ün aile yapısını zedeleyen yayınları yakından takip ettiğine dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aile yapısı toplumumuzun temel direğidir. Aile ortadan kalkarsa toplumda her şey ortadan kalkar. Bizim kanaatimiz budur. Aile yapımızı çok iyi korumamız lazım. Örneğin geçenlerde bir televizyonda eş değiştirmeyle ilgili bir yayın gördük ve hemen en ağır cezayı uyguladık. Dolayısıyla aile yapımızın bozulması veya buna benzer film, yapım, ne olursa olsun, bunlar konusunda RTÜK olarak, üyelerimiz olarak çok hassasız ve gerekenleri de yapıyoruz. Yüzyıllardır sağlam olan aile yapımızın bundan sonra da devam etmesini istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

"Hiç yapılmayacak dil hataları yapılıyor"

"Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi"ne değinen Yerlikaya, hem yerel hem de sonraki aşamalarda ulusal medyadaki radyo ile televizyonlarda Türkçenin daha doğru ve güzel kullanılması için eğitimler verileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2017'nin "Türk Dili Yılı" ilan edildiğini ve projenin de bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve TRT iş birliğiyle hayata geçirildiğini hatırlatan Yerlikaya, RTÜK'ün sadece ceza uygulayan değil aynı zamanda ödüllendiren, eğitim çalışmaları yürüten bir kurum olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, "Türkçenin doğru ve güzel kullanımı da çok önemli. Çünkü vatandaşlarımızdan da çok şikayet geliyor. Yetişkinlerin televizyon izleme saatleri normalde 3, hafta sonu 5 saat. Çocuklar ise televizyonun ve radyonun karşısında çok daha fazla duruyor. Bazı aileler televizyonu 'dadı' gibi kullanıyor. Öyle olunca çocuk da her şeyi oradan öğreniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kültür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimyasal silah katliamı mağduru Han Şeyhun'a saldırı
Kimyasal silah katliamı mağduru Han Şeyhun'a saldırı
Türkiye Vodafone Vakfı'ndan şehit çocuklarına eğitim desteği
Türkiye Vodafone Vakfı'ndan şehit çocuklarına eğitim desteği
Güneş Sistemi'nde eşsiz keşif
Güneş Sistemi'nde eşsiz keşif
Çipli kimlik kartlarının teslim süresi kısaldı
Çipli kimlik kartlarının teslim süresi kısaldı
Çad'da kolera salgını: 120 ölü
Çad'da kolera salgını: 120 ölü
'Şehit veririz, gazi veririz, toprağımızı kimseye vermeyiz'
'Şehit veririz, gazi veririz, toprağımızı kimseye vermeyiz'
TDV bu yıl Türkiye'ye 700 öğrenci getirdi
TDV bu yıl Türkiye'ye 700 öğrenci getirdi
Fransa'da gazeteler basılmadı
Fransa'da gazeteler basılmadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim