Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962
Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Türkmen: Adımızı dünyaya duyuracağız
Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Türkmen:...
Westbrook'tan bir 'triple double' daha
Westbrook'tan bir 'triple double' daha
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Beşiktaş Karşıyaka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0
Beşiktaş Karşıyaka'yı tek golle uğurladı:...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli. Cezaların artırılması konusu da gündemde. Özellikle bir çocuğa tecavüzde bulunmuş bir şahsın gün ışığı görmemesi konuşuluyor." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli. Cezaların artırılması konusu da gündemde. Özellikle bir çocuğa tecavüzde bulunmuş bir şahsın gün ışığı görmemesi konuşuluyor." dedi.

11 Mart 2018 Pazar 13:11
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP/BURCU ÇALIK - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işleyenlere ilişkin, "Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli. Cezaların artırılması konusu da gündemde. Özellikle bir çocuğa tecavüzde bulunmuş bir şahsın gün ışığı görmemesi konuşuluyor." dedi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi çalışmalarının, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından sürdürüldüğüne işaret etti.

Hiçbir çocuğun istismarının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kaya, Bakanlık olarak istismarla kuvvetli şekilde mücadele edildiğini aktardı.

Kaya, öncelikle çocukların koruyucu ve önleyici önlemlerle korunması gerektiğine dikkati çekerek, eğitimin ilk verildiği aile ortamının önemine değindi.

Ailelerin çocuklarını koruması için ailelere bilinçlendirici eğitimler verildiğini anlatan Kaya, bu çalışmanın çocuğun her türlü kötülükten korunması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Ailelere farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri verildiğini dile getiren Kaya, eğitimlerin 2018'de artırılacağını bildirdi.

Çocukların tüm kötülüklerden korunmasını amaçladıklarını, bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığıyla yürüttükleri çalışmayla rehberlik öğretmenlerini eğittiklerini belirten Bakan Kaya, "Hedefimiz önümüzdeki sene içerisinde yüzde yüz tüm rehberlik psikolojik danışmanlık öğretmenlerinin bu konuda eğitimlerini sağlamak. Eğer onlar bu eğitimleri iyi şekilde alırlarsa okullarda çocuklara mahremiyet eğitimi dediğimiz kendi bedenini tanıma, koruma, özel bölgelerini yabancılardan koruma gibi konuları çocuklarımıza öğreteceğiz." diye konuştu.

"İyi hal indiriminin kaldırılması komisyonun gündeminde"

Kaya, çocuğun öncelikle her türlü ihmal ve istismardan korunması gerektiğini, bunun açık ve net olduğunu söyledi.

Faillere verilecek ceza konusunun sık sık gündeme geldiğine dikkati çeken Kaya, "Cezalar çok önemli tabi ki. Faillerin hak ettiği cezayı alması çok önemli. Ama daha önemli olan tüm çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumamız. Komisyon olarak çalışıyoruz. Cezaların artırılması konusu da gündemde. Özellikle bir çocuğa tecavüzde bulunmuş bir şahsın gün ışığı görmemesi konuşuluyor." değerlendirmesini yaptı.

Fatma Betül Sayan Kaya, iyi hal indiriminin kaldırılmasının komisyonun gündeminde olduğunu, bu konudaki çalışmaların da henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaCinsel IstismarKomisyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Gurbet Kuşları' belgeseline Külliye'de gala
'Gurbet Kuşları' belgeseline Külliye'de gala
Fikriye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sevinci
Fikriye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sevinci
OHAL Komisyonuna başvurular sona eriyor
OHAL Komisyonuna başvurular sona eriyor
Çocuk ve plaj ürünlerinde denetimler yoğunlaşacak
Çocuk ve plaj ürünlerinde denetimler yoğunlaşacak
Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasının önü açıldı
Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasının önü açıldı
İzmir'de 'Renkli Kadınlar Koşusu' yapıldı
İzmir'de 'Renkli Kadınlar Koşusu' yapıldı
Cinderesi, YPG/PKK'nın mayınlarından temizleniyor
Cinderesi, YPG/PKK'nın mayınlarından temizleniyor
Başbakan Yıldırım: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere 14,5 milyar dolar yardımda bulundu
Başbakan Yıldırım: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere 14,5 milyar dolar yardımda bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim