Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104846
ALTIN
147.311
DOLAR
3.4980
STERLİN
4.7292
EURO
4.1905
Hollanda'nın aday kadrosuna Türkiye'den 5 futbolcu
Hollanda'nın aday kadrosuna Türkiye'den 5...
Fenerbahçe,Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe,Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday
Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne...
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
Alex belgeselinin galası yapıldı
Alex belgeselinin galası yapıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya gazileri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla üç gaziyi evinde ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya gazileri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla üç gaziyi evinde ziyaret etti.

19 Eylül 2017 Salı 16:55
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya gazileri ziyaret etti

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Kore gazisi İsmail Üstel, terörle mücadele gazisi Adem Atak ve 15 Temmuz gazisi Ömer Faruk Kapaklı'yı evinde ziyaret etti.

Vatan için canını hiçe sayarak şehit düşen ve gazi olanların 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Kaya, "Bu aziz vatanı bize yurt kılan, şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Gazilerimizin gösterdiği üstün kahramanlıklardan dolayı onları tebrik ediyoruz. Biz bin yıldır bu Anadolu topraklarında gazilerimiz sayesinde hür ve bağımsızca yaşıyoruz. 80 milyon olarak tüm gazilerimize minnettarız. Bakanlık olarak da her zaman gazilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Çanakkale'de, Dumlupınar'da, son olarak da 15 Temmuz'da bu vatanı kurtarmak için binlerce insanın canını hiçe saydığını, gazilik şerefine nail olduğunu aktaran Kaya, 30 yıldır terörle mücadelede sayıları binleri geçen gazilerin bulunduğunu kaydetti.

Doğu ve Güneydoğu'daki operasyonlarda canını hiçe sayarak, bu vatan için ölümün üstüne yürüyen, gazilik mertebesine ulaşanlara minnettarlık duyduklarını belirten Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes bilsin ki bu ülke hiçbir zaman için böyle asil vatandaşları olduğu sürece hiçbir tehdide boyun eğmeyecektir. Ne dışarıdan ne içeriden gelen tehditlere hiçbir şekilde boyun eğmeyecek asil bir milletiz. Bunu en son olarak 15 Temmuz'da milletimiz canı pahasına tankların üzerine yürüyerek, canını hiçe sayarak gösterdi. 250 şehidimiz var, 2 bin 191 gazimiz var. Bu vatanı asla kimsenin bölmesine izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi dimdik şekilde korumaya devem edeceğiz."

19 yaşında Kore'ye gitti

Kore Gazisi Üstel de Bakan Kaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biraz rahatsız olduğunu ancak kendisini bugünlerde iyi hissettiğini anlatan 89 yaşındaki Üstel, Kaya'nın "Maşallah turp gibi görünüyorsunuz." sözüne gülerek, karşılık verdi.

19 yaşında Kore'ye gittiğini, o günleri unutamadığını vurgulayan Üstel, Bakan Kaya'ya Kore'de yazdığı bir şiiri okudu.

Gazi olduğunda nişanlıydı

Kaya, 1992'de Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör saldırısında iki elini ve gözünü kaybeden Gazi Atak'ın Gaziler Günü'nü kutladı.

Atak, Bakan Kaya'ya kendilerini unutmadıkları ve ziyaret ettikleri için teşekkürlerini iletti.

Gazi olduğunda 20 yaşında ve nişanlı olduğunu ancak eşinin buna rağmen kendisiyle evlendiğini aktaran Atak, üç çocukları bulunduğunu kaydetti.

"Bu gurur bize yeter"

Darbe girişimi gecesi babası Akif Kapaklı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden gazi Ömer Faruk Kapaklı ise Bakan Kaya'ya ziyareti için teşekkür etti.

Babası Akif Kapaklı'nın da 15 Temmuz gecesi Külliye'de şehit düştüğünü anımsatan 22 yaşındaki Kapaklı, "Bize nasip olmadı ama babama nasip oldu şehitlik. Bu gurur bize yeter." dedi.

Bakan Kaya, gazilere Türk bayrağı ve Kuran'ı-Kerim verdi.

Muhabir: Merve Yıldızalp

Anahtar Kelimeler:
19 Eylül Gaziler GünüAile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu ülkede huzuru birlikteliği hep birlikte sağlayacağız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu ülkede huzuru birlikteliği hep birlikte sağlayacağız
Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir girişim beklenmiyor
Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir girişim beklenmiyor
Kabe imamının ABD'yle ilgili sözleri tepki çekti
Kabe imamının ABD'yle ilgili sözleri tepki çekti
İHH 110 bin Arakanlı'ya acil yardım ulaştırdı
İHH 110 bin Arakanlı'ya acil yardım ulaştırdı
Karısını el arabasıyla hastaneye getirip götürüyor
Karısını el arabasıyla hastaneye getirip götürüyor
THY'nin bir milyonuncu misafiri Antalya'ya uçtu
THY'nin bir milyonuncu misafiri Antalya'ya uçtu
Tanklara
Tanklara "ezerek geçin" emrini verdiğini kabul etti
Berlin Emniyet Müdürlüğü soyuldu
Berlin Emniyet Müdürlüğü soyuldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim