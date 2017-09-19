Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya gazileri ziyaret etti

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Kore gazisi İsmail Üstel, terörle mücadele gazisi Adem Atak ve 15 Temmuz gazisi Ömer Faruk Kapaklı'yı evinde ziyaret etti.

Vatan için canını hiçe sayarak şehit düşen ve gazi olanların 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Kaya, "Bu aziz vatanı bize yurt kılan, şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Gazilerimizin gösterdiği üstün kahramanlıklardan dolayı onları tebrik ediyoruz. Biz bin yıldır bu Anadolu topraklarında gazilerimiz sayesinde hür ve bağımsızca yaşıyoruz. 80 milyon olarak tüm gazilerimize minnettarız. Bakanlık olarak da her zaman gazilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Çanakkale'de, Dumlupınar'da, son olarak da 15 Temmuz'da bu vatanı kurtarmak için binlerce insanın canını hiçe saydığını, gazilik şerefine nail olduğunu aktaran Kaya, 30 yıldır terörle mücadelede sayıları binleri geçen gazilerin bulunduğunu kaydetti.

Doğu ve Güneydoğu'daki operasyonlarda canını hiçe sayarak, bu vatan için ölümün üstüne yürüyen, gazilik mertebesine ulaşanlara minnettarlık duyduklarını belirten Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes bilsin ki bu ülke hiçbir zaman için böyle asil vatandaşları olduğu sürece hiçbir tehdide boyun eğmeyecektir. Ne dışarıdan ne içeriden gelen tehditlere hiçbir şekilde boyun eğmeyecek asil bir milletiz. Bunu en son olarak 15 Temmuz'da milletimiz canı pahasına tankların üzerine yürüyerek, canını hiçe sayarak gösterdi. 250 şehidimiz var, 2 bin 191 gazimiz var. Bu vatanı asla kimsenin bölmesine izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi dimdik şekilde korumaya devem edeceğiz."

19 yaşında Kore'ye gitti

Kore Gazisi Üstel de Bakan Kaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biraz rahatsız olduğunu ancak kendisini bugünlerde iyi hissettiğini anlatan 89 yaşındaki Üstel, Kaya'nın "Maşallah turp gibi görünüyorsunuz." sözüne gülerek, karşılık verdi.

19 yaşında Kore'ye gittiğini, o günleri unutamadığını vurgulayan Üstel, Bakan Kaya'ya Kore'de yazdığı bir şiiri okudu.Gazi olduğunda nişanlıydı

Kaya, 1992'de Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör saldırısında iki elini ve gözünü kaybeden Gazi Atak'ın Gaziler Günü'nü kutladı.

Atak, Bakan Kaya'ya kendilerini unutmadıkları ve ziyaret ettikleri için teşekkürlerini iletti.

Gazi olduğunda 20 yaşında ve nişanlı olduğunu ancak eşinin buna rağmen kendisiyle evlendiğini aktaran Atak, üç çocukları bulunduğunu kaydetti.

"Bu gurur bize yeter"

Darbe girişimi gecesi babası Akif Kapaklı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden gazi Ömer Faruk Kapaklı ise Bakan Kaya'ya ziyareti için teşekkür etti.

Babası Akif Kapaklı'nın da 15 Temmuz gecesi Külliye'de şehit düştüğünü anımsatan 22 yaşındaki Kapaklı, "Bize nasip olmadı ama babama nasip oldu şehitlik. Bu gurur bize yeter." dedi.

Bakan Kaya, gazilere Türk bayrağı ve Kuran'ı-Kerim verdi.

Muhabir: Merve Yıldızalp