Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Tüm dünya 2019'daki seçimleri izliyor

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Beşiktaş 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatında bayrak değişimi yaşandığını fakat bu bayrak değişiminden sonra da eski teşkilat mensuplarının daha büyük gayretle çalışmaya devam edeceğini, AK Parti teşkilatlarının en büyük gücünün bu olduğunu söyledi.

AK Parti'nin çok şanslı bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Kaya, "Başımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var." dedi.

Türkiye'nin, siyasi hayat olarak çok önemli süreçlerden geçtiğini ifade eden Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Hemen yanı başımızda oluşturulan terör koridorunu darma duman ettik. Ne demiştik? Terör örgütlerinin bir bir inlerine gireceğiz demiştik. Cudi'de, Gabar'da, Bestler Deresi'nde nasıl inlerine girdiysek, önce Fırat Kalkan'ı harekatında sonra Afrin'de yine inlerine girdik ve çok başarılı bir operasyonu tamamladık. Şimdi o bölgenin terörün etkilerinden tamamen arındırılması için Mehmetçik'imiz temizleme operasyonu sürdürüyor."

Sabah gazetelerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın bir açıklamasını gördüğünü anlatan Kaya, "(Biz eğer sivillere dikkat etmeseydik, bu operasyon 15 gün, bir ay önce bitebilirdi) diyor. Batı, operasyon süresince algı operasyonları yapmaya çalıştı. 'Siviller katlediliyor' diye yalan haberler yaptılar. Halbuki bizim Mehmetçik'imiz, tek bir sivilin dahi zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti." diye konuştu.

Bugün Afrin'de masum bölge halkının Mehmetçik'e nasıl sarıldığının, nasıl umutla baktığının görüldüğünü dile getiren Kaya, "Orada Mehmetçik'imiz kendi yemeğini masum sivillerle paylaşıyor. Kızılayımız orada sıcak yemek dağıtıyor." dedi.

"Tüm dünya 2019'daki seçimleri izliyor"

AK Parti'nin bugün sadece Türkiye'nin umudu olan bir siyasi hareket değil, dünyanın neresinde mazlum ve mağdur coğrafya varsa oraya umut olmuş bir hareket olduğunu anlatan Kaya, "Bu yüzden 2019 seçimleri çok çok önemli. Tüm dünya 2019'daki seçimleri izliyor. Biz 2019'daki hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde çok başarılı olmak zorundayız. Bunun için her zamankinden daha çok çalışmak durumundayız. İstanbul teşkilatları olarak Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik; 'Biz çalışarak dinleneceğiz' dedik. Şimdi sözümüzü yerine getirmenin zamanı." ifadelerini kullandı.

AK teşkilatın, AK kadınların 2019 sürecinde Beşiktaş'ta çalınmadık kapı bırakmayacağına inandığını ifade eden Kaya, "Liselerden başlayarak, her bir genç kardeşimize ulaşacağız, onlara 15 yılda yaptıklarımızı anlatacağız. 2019'un önemini anlamış teşkilatlar olarak Allah'ın izniyle Beşiktaş'ta bir tarih yazacağız. İstanbul ayağa kalkacak, Türkiye ayağa kalkacak. Biz inanıyoruz ki İstanbul Türkiye'nin kalbi. Beşiktaş da İstanbul'un müstesna ilçelerinden biri." dedi.

Bakan Kaya, 2019'un gençler için de yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatarak, "İlk defa 18 yaşında gençlerimiz seçilme hakkını elde etti. 2019'da sizleri tüm meclislerde görmek istiyoruz. Çok daha fazla gencimizi tüm kademelerde görmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaya, tüm meclislerde daha fazla kadının yer alması için üzerilerine düşeni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Bakan Kaya'ya AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım, üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin Arapça yazılarak tasarlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü levhasını hediye etti.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongreye gönderdiği videolu mesaj partililere izletildi.

Muhabir: Çiğdem Alyanak



