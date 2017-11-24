Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.359
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2537
EURO
4.6999
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile...
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83...
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif...
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok iyi ev sahibi olur
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından banner: 'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı özel "banner"ları resmi internet sitesinde yayınlıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından banner: 'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı özel "banner"ları resmi internet sitesinde yayınlıyor.

24 Kasım 2017 Cuma 17:59
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından banner: 'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir'

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla özel "banner"lar hazırladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Konuya dikkati çekmek için öncelikle bir video klip hazırlayan Bakanlık, kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalık için "banner"lar oluşturdu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanmaya başlayan "banner"larda, siyah bir el izinin yanında "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" yazısı yer alıyor.

Söz konusu "banner"ların tüm illerde bilboardlarda da sergileneceği bildirildi.

Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle, hafta sonu yapılacak müsabakalarda da sporcuların "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" yazılı pankartlar ile sahaya çıkması planlanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kamu spotu da hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 25 Kasım 1999'dan bu yana bu günün Birleşmiş Milletler'e üye birçok ülke ile Türkiye'de de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak anıldığı belirtildi.

Bu anlamlı günün, tüm vatandaşların, kurumların ve devletin kadına yönelik şiddetin karşısında ve şiddet mağdurunun yanında olduğunu göstermesi adına önem arz ettiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalarını, 'mevzuat düzenlemeleri, farkındalık oluşturma ve zihniyet dönüşümü, koruyucu ve önleyici hizmetler, şiddet mağdurlarının güçlendirilmesi, sağlık hizmetleri, kurumlar arası iş birliği ve politika geliştirme' başlıkları altında, çok boyutlu olarak, tüm tarafların katkısıyla ve kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla sürdürmektedir."

Sporcular "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" pankartıyla çıkacak

Bakanlıkça hazırlanan kamu spotunun 25 Kasım haftası boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösteriminin sağlanacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, kadına yönelik şiddet konusuna yönelik hazırlanan afiş, broşür ve görsellerin 81 ile dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız ve ilgili kurumlar bünyesinde yapılan etkinliklerin sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması ve tüm Bakanlıkların web sitesinde konuya ilişkin bilgilendirmenin yapılması gibi faaliyetler yer almaktadır. Farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında, 25 Kasım haftası Cuma hutbesinde 'Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesinin önemi' konusu Türkiye genelinde paylaşılmıştır.

Ayrıca AVM ve kent merkezlerine kurulacak stantlarla konuya ilişkin farkındalık yaratılması, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle hafta sonu yapılacak müsabakalara sporcuların 'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir' yazılı pankartlar ile çıkması planlanmaktadır. Ayrıca belediyelerle işbirliği içerisinde 81 ilde billboardlarda 'Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir' temasıyla konuya dikkat çekilecektir."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın himayelerinde 26 Kasım Pazar günü İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı gerçekleştirileceği de kaydedildi.

Muhabir: Barış Gündoğan, Muhammed Boztepe

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıKadınŞiddetTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan AB'ye Almanya eleştirisi
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan AB'ye Almanya eleştirisi
Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması
Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması
Sığınmacılar için 'Avrupa'nın Akdeniz sınırı en ölümcül bölge'
Sığınmacılar için 'Avrupa'nın Akdeniz sınırı en ölümcül bölge'
Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, aile kurmak istiyor
Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, aile kurmak istiyor
İBB Başkanı Uysal: İETT'de yeni bir arkadaşımızı görevlendireceğiz
İBB Başkanı Uysal: İETT'de yeni bir arkadaşımızı görevlendireceğiz
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: İthal eti hiç kimse, ben de başta olmak üzere istemiyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: İthal eti hiç kimse, ben de başta olmak üzere istemiyor
Eskişehir'de FETÖ şüphelisi teğmen gözaltına alındı
Eskişehir'de FETÖ şüphelisi teğmen gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim