Aileleriyle birlikte yüzerek engelleri aşıyorlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli yüzme antrenörleri, kurslarda ailelerinde desteğiyle otizm, down sendromlu ve mental grubunda yer alan 20 öğrenciye sosyalleşmeleri ve hayata tutunmaları amacıyla yüzme öğretiyor.

Yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu'nda kurslara ilk başlarda ilginin az olduğunu daha sonra çalışmalara katılanların sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Bulut, 6 yıldır kursların devam ettiğini belirterek, "20 öğrencimiz aktif olarak kurslara katılıyor. Kurslarımız ücretsizdir. Bütün engelli arkadaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz. Velilerimizi de suya alarak onların da desteğiyle öğrencilerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ailelerin desteği bizim için çok önemli, ailelerle birlikte engelleri aşıyoruz." dedi.

"Yüzme, engelli çocuklara çok iyi geliyor"

Kurslara katıldıktan sonra çocuklarda olumlu anlamda değişimler görüldüğünü ifade eden Bulut, "Down sendromlu kızımız var Fatmanur, kurslara katıldıktan sonra çok olumlu değişimler oldu kendisinde. Katıldığı Türkiye şampiyonasında üçüncülük elde etti. Sporcularımız şampiyonlara katılıyor ve orada elde ettikleri derecelerle Türkiye şampiyonasına gidiyor. Diğer şampiyonlarda altın, gümüş madalya kazanan sporcularımız da var. Ailelerimiz çocuklarını evden çıkartsın eve hapsetmesin. Yüzme engelli çocuklara çok iyi geliyor, buraya gelip kurslarımıza katılsınlar." diye konuştu.

Oğluyla beraber 3 yıldır kurslara katılan Kamil Yılmaz da yüzmeye gelerek oğlunun engelini aştığını aktardı.

Yılmaz, oğlunun yüzmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "3 yıldır oğlumla beraber kurslara katılıyoruz. Hem burada spor yapıyor hem de sosyalleşiyor. İlk geldiğimize göre şimdi daha iyi daha rahat hareket edebiliyor. Ben oğlumu hiç toplum içinden koparmadım böyle kurslara katılarak ona bir şeyler kattık. Şimdi kendini daha iyi daha rahat hissediyor." ifadelerini kullandı.

Kurslara katılan Ataberk Yücel ise yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzmeye başladıktan sonra katıldığım şampiyonlarda güzel dereceler elde ettim. Türkiye Şampiyonasında sonra milli takıma katıldım ve uluslararası alanda yarışma şansı buldum. Çalışmalarımıza sıkı şekilde devam edip olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum. Ben ailelere şunu söylemek istiyorum; benim gibi veya benden daha ağır durumda olan çocukları olan aileler var, onları evlere hapsetmesinler, dışarı çıkartsınlar kurslara katılsınlar."