Ajax’lı Oyuncu Galatasaray’a mı Transfer Oluyor?

Spor kulislerinde geçen haberlere göre, GS kulübü Hollanda temsilcisi Ajax'tan Davy Klaassen'e 2.5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Bu yıl istediğini bulamayan Galatasaray futbol kulübü, yönetimdeki karmaşayı çözmek ve seneye güçlü ve yeni bir kadro ile hazır olmak istiyor. Hollanda ekipleri Avrupa futbolunda ciddi başarılara imza atıyor. Bu ekiplerden biri de iddialı Ajax takımı...
Dursun Özbek yönetimi süregelen istifa baskısını hafifletmek istiyor. Camia ve taraftar açısından yenilikler ve sürpriz isimler düşünülüyor. Anlaşmaların erken yapılması istenirken son dakika gelişmesiyle önemli bir oyuncuya teklif götürüldü bile... Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'dan heyecanlandıran iddia geldi. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde finale kalan Hollanda temsilcisi Ajax'ta başarılı bir sezon geçiren Davy Klaassen, sözleşmesi bittiğinde GS'da olabilir...
Şimdilik gelecek sezonda transfer olamayacağı biliniyor başarılı oyuncunun. Takımı ile kontratı 2019’da bitecek. Ancak kiralık olarak da olsa Türk temsilcisi GS ekibine gelebilir. 10 numaralı Takım kaptanı genç yıldız henüz 24 yaşında. Üstelik yalnızca GS de peşinde değil. İtalyan devi Lazio da Klaassen'i istiyor. Sportif Direktör Cenk Ergün, oyuncuyu ikna etmeye çalışsa da, iddiaya göre Klaassen, Roma ekibinin teklifine sıcak bakıyor. Cenk Ergün, 15 milyonluk bonservisi düşürmek için kulüple pazarlığa oturdu.
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