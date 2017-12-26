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Ak-Kim'in 40. yılı

- Genel Müdür Kipri: - "Türkiye kimya sanayisinde Ar-Ge, üretim ve istihdam konularında öncü bir şirket olarak, katma değeri yüksek ürünler geliştirmek için çalışıyoruz. Yalova'yı odağımıza alan yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Ak-Kim'in 40. yılı

- Genel Müdür Kipri: - "Türkiye kimya sanayisinde Ar-Ge, üretim ve istihdam konularında öncü bir şirket olarak, katma değeri yüksek ürünler geliştirmek için çalışıyoruz. Yalova'yı odağımıza alan yatırımlarımıza devam edeceğiz"

26 Aralık 2017 Salı 17:39
Ak-Kim'in 40. yılı

YALOVA (AA) - Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri, "Türkiye kimya sanayisinde Ar-Ge, üretim ve istihdam konularında öncü bir şirket olarak, katma değeri yüksek ürünler geliştirmek için çalışıyoruz. Yalova'yı odağımıza alan yatırımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kipri, firmalarının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, Yalova'da bini aşkın ürün, 800 bin ton kapasite ve 850 kişilik istihdamla üretim yaptıklarını belirterek, 2023 yılında 750 milyon dolar ciro hedeflediklerini belirtti.

Ak-Kim'in 40 yılda elde ettiği başarıların arkasında Yalova'nın ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Kipri, şunları kaydetti:

"Yalova'daki fabrikamızda 600 bin ton kapasiteyle üretim yapıyoruz. Burada ürettiklerimizin yaklaşık yüzde 30'unu 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Yalova'daki fabrikamızda çalışan 435 kişiyle büyük bir aileyiz. Türkiye kimya sanayisinde Ar-Ge, üretim ve istihdam konularında öncü bir şirket olarak, katma değeri yüksek ürünler geliştirmek için çalışıyoruz. Yalova'yı odağımıza alan yatırımlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız 300 milyon dolarlık yatırımın önemli bir kısmını yine Yalova'da gerçekleştireceğiz."

- "Anahtar teslim kimya şirketi kuruyoruz"

Kipri, Ak-Kim'in sadece ürün değil, dünyaya know-how ihraç ettiğini de belirterek, "Ak-Kim şu an yurt dışında anahtar teslim kimya şirketleri kurarak, 40 yılda biriktirdiği bilgi ve tecrübesini yurt dışındaki şirketlere aktarıyor. Sadece yurt dışında değil, yurt içinde de anahtar teslim tesis projeleri yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıda Ak-Kim'in Fabrika ve Yatırımlar Direktörü Emre Tekol ile İnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri Direktörü Sibel Bekler Keçeci de hazır bulundu.

Anahtar Kelimeler:
40. YılAk-Kim Genel Müdürü Onur KipriBasın ToplantısıYalova
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