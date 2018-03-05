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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: Şiddetin durdurulması için önemli tedbirler aldık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "Toplumdaki tüm şiddetin durdurulması için önemli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: Şiddetin durdurulması için önemli tedbirler aldık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, "Toplumdaki tüm şiddetin durdurulması için önemli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz." dedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 12:30
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: Şiddetin durdurulması için önemli tedbirler aldık

MALATYA - VOLKAN KAŞİK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Toplumdaki tüm şiddetin durdurulması için önemli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Zihinsel bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. Bu toplumsal ve zihinsel değişimi sadece devletten değil, toplumdan da beklemek gerekir. Hem sivil toplum örgütlerimizin hem medyamızın azami hassasiyet göstermesi gerekir." dedi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarları döneminde kadınlara yönelik çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Kadın istihdamının artırılması, kadınların eğitimi ve karar alma süreçlerinde yer almalarının artırılmasının yanı sıra yasa ve anayasada yaptıkları düzenlemelerin takdire şayan olduğunu dile getiren Çalık, bu alanda önemli aşama aldıklarını ifade etti.

Şiddetin önlenmesine yönelik yaptıkları düzenlemelere değinen Çalık, şöyle devam etti:

"Kadınlarımızın korunması için yapılacak çalışmalarda, yasal düzenlemelerde pozitif ayrımcılığı da beraberinde getirebilecek önemli koruyucu ve önleyici tedbirler aldık. Bunun için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u çıkarttık. Kadınlarımızın şiddete maruz kaldıklarında ilk elden kolluk kuvvetlerine ulaşımını ve şikayet edildiğinde direkt müdahale edilmesi gerektiğine dair yaptığımız yasal düzenlemelere rağmen kadınlarımızın şiddete maruz kaldıklarını maalesef görüyoruz ama bu sadece Türkiye'de olan bir sorun değil, tüm dünyanın sorunu. Her 4 kadından 2'sinin şiddet gördüğü bir dünya var ve maalesef bunun Türkiye'ye de yansımalarını görüyoruz."

Şiddete sıfır tolerans

Sorunun eğitimle çözüleceğini aktaran Çalık, "Hem anneleri hem babaları beraberce eğitmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de polislerimize, askerlerimize, imamlarımıza bu konuda çok özel eğitimler verildi ama bunlara rağmen toplumda bunlarla ilgili vakaları yaşıyoruz. Bunun için de azami hassasiyeti gösteriyoruz. Toplumdaki tüm şiddetin durdurulması için önemli tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Çalık, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, "Zihinsel bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. Bu toplumsal ve zihinsel değişimi sadece devletten değil, toplumdan da beklemek gerekir. Hem sivil toplum örgütlerimizin hem medyamızın azami hassasiyet göstermesi gerekir. Özellikle televizyonlardaki diziler başta olmak üzere sinema ve programların bu hassasiyeti göstermesi gerekir." dedi.

Toplumu bilinçlendirecek kamu spotları dahil olmak üzere birçok çalışma yapıldığını hatırlatan Çalık, "Bu çalışmalarımız inşallah kadına şiddete, insana şiddete sıfır tolerans gösteren bir toplumun oluşmasına vesile olur." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur ÇalıkPolitika
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