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'AK Parti olarak eğitimin imar ve ihyası için ciddi uğraşlar verdik'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "AK Parti olarak eğitimin imar ve ihya olması için ciddi uğraşlar verdik. Ortalama 40-50 olan sınıf mevcutlarını 24-26'lara kadar düşürdük." dedi.

'AK Parti olarak eğitimin imar ve ihyası için ciddi uğraşlar verdik'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "AK Parti olarak eğitimin imar ve ihya olması için ciddi uğraşlar verdik. Ortalama 40-50 olan sınıf mevcutlarını 24-26'lara kadar düşürdük." dedi.

30 Mart 2018 Cuma 17:00
'AK Parti olarak eğitimin imar ve ihyası için ciddi uğraşlar verdik'

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olarak Türkiye'de eğitimin imarı ve ihyası için ciddi uğraşlar verdiklerini belirterek, 40 ila 50 arasında olan sınıf mevcutlarını 24-26 seviyelerine düşürdüklerini söyledi.

Bornova ilçesinde 12 derslikli Kavaklıdere Saliha Hüseyin Özyavuz Ortaokulu temel atma törenine katılan Dağ, temelini attıkları okulun İzmir'e ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Dağ, uzun vadeli planlar ve yatırımlar için insan yetiştirmenin önemine dikkati çekerek, bunun da çocuklara nitelikli eğitim sunmakla mümkün olacağını kaydetti.

"Ortalama 40-50 olan sınıf mevcutlarını 24-26'lara kadar düşürdük"

Milli Eğitim Bakanlığının bütçeden en yüksek payı AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemde aldığını vurgulayan Dağ, "AK Parti olarak eğitimin imar ve ihya olması için ciddi uğraşlar verdik. Ortalama 40-50 olan sınıf mevcutlarını 24-26'lara kadar düşürdük. Halen istediğimiz seviyede olmayan okullarımız var, bunları da aşmaya çalışıyoruz. İzmir'de okullaşma çalışmalarımıza hız verdik. Gelecek yıldan itibaren inşallah İzmir'de ikili öğretime son vereceğiz." dedi.

AK Parti olarak Bornova'ya yatırımlarının sürdüğüne işaret eden Dağ, yapımı 1994 yılında başlayan ve yıllarca bitirilemeyen kültür merkezi kompleksinin nisanda tamamlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına devredileceğini, "Trafik Hastanesi" olarak bilinen 200 yataklı İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nin kısa süre içinde tüm birimleriyle hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Dağ, konuşmasının sonunda okulu yapan müteahhit firma yetkilisinden okulun 2018-2019 eğitim öğretim yılına yetiştirileceği sözünü aldı.

Törene Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Kavaklıdere Mahallesi sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Muhabir: Ahmet Bayram

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Politika
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