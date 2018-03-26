AK Parti Sözcüsü Ünal: 2019'da yüzde 60'ın üzerinde bir oy oranına ulaşacağımızı umuyoruz

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, HABERTÜRK TV'de canlı yayınlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Varna'da gerçekleştirilecek Türkiye-AB Zirvesi'ne ilişkin Ünal, Türkiye'nin AB ile ilgili geri adımının söz konusu olmadığını defalarca ifade ettiklerini hatırlattı.

AB ile ilişkilerde karşılıklı verilen sözlerin yerine getirilmesi, süreç takibi ve AB'nin Türkiye'ye sürekli ödev vermesine dönük dile getirdikleri konuların bulunduğuna işaret eden Ünal, Gümrük Birliği'nden terörle mücadeleye, Geri Kabul Anlaşması'ndan mülteci konusu ve Türkiye'ye dönük verilen sözlerin yerine getirilmesine kadar bugün birçok konunun zirvede gündeme geleceğini söyledi.

İki gün önce terör örgütlerine karşı yapılan gösteriyi anımsatan Ünal, "Gösteri, Türkiye'nin Tel Rıfat'a müdahalesi konusunda yapıldı. Çünkü hem Fırat Kalkanı bölgesinde hem şimdi Afrin'de biz oraya gittiğimizde insanları özgürleştiriyoruz, insanların günlük hayatlarını rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için güvenlik sağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Haklılığımızı dile getireceğiz"

O bölgelerde yerel yönetimlere de asla müdahale etmediklerinin altını çizen Ünal, Afrin'de bulunan tüm kesimlerin kendi nüfusları oranında yerel mecliste temsil edileceklerini ve Afrin'in yönetimini üstleneceklerini belirtti. Ünal, sivil duyarlılık konusunda da en hassas ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.

Ünal, Türkiye-AB Zirvesi'ne ilişkin, "Türkiye, terörle mücadelesindeki haklı pozisyonunu anlatacak argümanlarla gidiyor. Aynı zamanda hem bölgede hem de Suriye'de Türkiye'nin terörle mücadelesinde temel insan hak ve özgürlüklerinin nasıl korunduğu, orada sivillere dönük nasıl bir hassasiyet gösterildiği, insani yardımlar konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri, bütün bunları anlatacağız. Bu konudaki haklılığımızı dile getireceğiz." diye konuştu.

"Her zaman herkesi kucaklayıcı olduk"

Cumhur ittifakına ilişkin bir soru üzerine Ünal, AK Parti'nin her zaman herkesi kucaklayıcı bir parti olduğunu anlattı.

Parti olarak yerlilik ve millilik vurgusunu sık yaptıklarını aktaran Ünal, terör örgütüne övgüler düzen, Türkiye'yi işgalci olmakla suçlayan bir dille ve FETÖ'nün argümanlarını siyasal bir söyleme dönüştüren siyasi anlayışla bir ve beraber olamayacaklarını ifade ederek, "Kiminle birlikte olacağım? Milletine, bayrağına, vatanına, devletine bunun birliğine beraberliğine önem gösteren, hassasiyet veren herkesle bir ve beraber olduğumuzu söylüyoruz." diye konuştu.

Bu ilkeler etrafından herkese kapılarının açık olduğunu dile getiren Ünal, "Herhangi bir siyasi görüş fark etmeksizin bu ülkeye sadakatle, sevda ile bağlı olan herkesle bu bayrağın altında bir milli mutabakat, bir cumhur ittifakı oluşturabileceğimizi ifade edebiliyoruz." dedi.

"MHP şu anda son derece yüksek bir motaivasyonla hareket ediyor"

Ünal, 2019'u Türkiye'nin 2023, 2053 hedeflerinin gerçekleşmesi açısından çok kritik bir tarih olarak gördüklerini, "Cumhur ittifakı ile çok yüksek oy oranları göreceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumda bu heyecanı gördüğünü söyledi.

Ünal, "Ana muhalefetteki siyasetsizliği, yetersizliği gördüğünüz zaman doğal olarak şunu söylüyorsunuz; Biz 2019'da yüzde 60'ın üzerinde bir oy oranına ulaşacağımızı umuyoruz." dedi.

Benzer hedefin ana muhalefet partisinde de bulunduğunun belirtilmesi üzerine Ünal, "Aç tavuk kendisini darı ambarında görürmüş. Yani sekiz tane seçim kaybetmiş, bugüne kadar elimizdeki ve onların elindeki kamuoyu araştırmaları ve veriler ve genel siyaset, kongrelerde gördüklerimiz, bütün bunlara baktığımızda şunu söyleyeyim, ana muhalefet partisi şu anda ciddi anlamda kan kaybediyor. Bunun yanı sıra ana muhalefetin söylemsizliği ve siyasetsizliği de böyle bir hayalin bırakın gerçekleşmesini bu bir hayalden ibaret kalıyor." diye konuştu.

"Yüzde 60 söylerken bunu bir hayal, bir rüya olarak söylemiyorum." diyen Ünal, 2014'te yüzde 52 oy ile bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığını, milli birlik, beraberlik siyasetinin ve diriliş heyecanının bulunduğunu, Türkiye'nin şiddet, terör sarmalından hızla kurtulduğunu, kendi bölgesini terör unsurlarından temizlediğini, ülkenin hızla büyüdüğünü anlattı.

"AK Parti, Büyük Kongresi'ni erkene çekecek mi?" sorusunu yanıtlarken Ünal, büyük oranda kongreleri tamamladıklarını, 972 ilçenin 900'ünü bitirdiklerini, 40 dolayında ilçe kongresinin kaldığını bildirdi.

Mahir Ünal, "Eylül ayı içerisinde kongreyi düşünüyoruz diye bir açıklama yapmıştım ama kongreleri beklediğimiz tarihten erken bir tarihte tamamlarsak ki öyle gözüküyor, yani kongrenin erkene çekilmesinde herhangi bir sakınca gözükmüyor." bilgisini verdi.