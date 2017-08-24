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Akar'ı Gülen'le görüştürmek isteyen Evrim'in çapraz sorgusu devam ediyor

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz Gülen ile görüştürürüz" dediği belirtilen Evrim'in çapraz sorgusuna devam ediliyor.

Akar'ı Gülen'le görüştürmek isteyen Evrim'in çapraz sorgusu devam ediyor

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz Gülen ile görüştürürüz" dediği belirtilen Evrim'in çapraz sorgusuna devam ediliyor.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:21
Akar'ı Gülen'le görüştürmek isteyen Evrim'in çapraz sorgusu devam ediyor

ANKARA(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 18'inci celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz Gülen ile görüştürürüz" dediği belirtilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in çapraz sorgusuna devam ediliyor.

"12 uçağın mühimmatla yüklenmesi emrini verdim"

Sanık Evrim, sanık avukatlarından birinin sorusu üzerine 15 Temmuz gecesi pilotlara uçuş emrini kendisinin vermediğini, 143. Filo Komutanı Ahmet Özçetin ya da başka birinin emir vermiş olabileceğini iddia etti.

Meskun mahallede uçuş emirlerinin ve talimatlarının mevcut olduğunu ifade eden Evrim, "Yanlış hatırlamıyorsam, Cumhurbaşkanlığı üzerinden uçulmaması için de bir notam vardı daha önceden." dedi.

15 Temmuz'da üssündeki pilotların uzun zamandır uçuş yapmadığı için Terörle Mücadele Harekatı (TMH) olursa Akıncı Hava Üssü'ndeki pilotların bu uçuşları gerçekleştirmesi düşüncesinde olduğunu savunan Evrim, "15 Temmuz'da 'TMH başlıyor' diye yukarıdan bir emir gelmediği halde ben hazırlık yaptırdım. Yapılacak terörle mücadele harekatı için 12 uçağın mühimmatla yüklenmesi emrini verdim. Bu emri verirken yanımda Ahmet Albay'ın da olduğunu hatırlıyorum." diye konuştu.

"ABD'liler üsse gelip sayım yapsaydı bilgilendirilmeliydim"

Sanık Evrim, bir avukatın sorusu üzerine de ABD'li subayların Akıncı Üssü'ne gelerek yılda bir kez akıllı mühimmatların sayımını yaptığını, son sayımın da 15 Temmuz'dan bir gün önce yapılıp yapılmadığını bilmediğini söyledi. Evrim, ABD'lilerin üsse gelip sayım yapmış olmaları halinde bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanık avukatı:Beynini ipotekleyen pilotlar nasıl bir psikolojite sahip?

Bir sanık avukatı da Evrim'e "Hendek operasyonları sırasında bölücü teröristlere veya Fırat Kalkanı'nda meskun mahal sebebiyle Suriye'nin boş köylerine dahi atılmayan bombaları kendi insanını bombalayacak kadar alçalan, beynini ipotekleyen pilotlar nasıl bir psikoloji veya motivasyona sahip? Kıyamete kadar lanetlenecek bu ihanette siz hiç manevi sorumluluk hissediyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Evrim bu soruya "Güzel soru. Onlar adına bir şey söylemem mümkün değil. Konunun muhatabı ben değilim. Hiç kimsenin tasvip edebileceği bir şey değil. Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve sıralı komutanlar kadar aynı vicdani sorumluluğu taşıyorum. Aynı pozisyonda değil miyiz? Ben o sorumluluğu alıyorum. Onlar da alıyordur herhalde." yanıtını verdi.

Muhabir: Kadir Karakuş,Ferdi Türkten

Anahtar Kelimeler:
18'inci CelseAkıncı Üssü DavasıAnkara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
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