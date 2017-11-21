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Akbank AG, 173,5 milyon avro sendikasyon kredisi aldı

- Akbank'ın yüzde 100 iştiraki olarak Almanya'da faaliyet gösteren Akbank AG, 14 bankanın katılımıyla 173,5 milyon avro tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi aldı

Akbank AG, 173,5 milyon avro sendikasyon kredisi aldı

- Akbank'ın yüzde 100 iştiraki olarak Almanya'da faaliyet gösteren Akbank AG, 14 bankanın katılımıyla 173,5 milyon avro tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi aldı

21 Kasım 2017 Salı 12:28
Akbank AG, 173,5 milyon avro sendikasyon kredisi aldı

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın yüzde 100 iştiraki olarak Almanya'da faaliyet gösteren Akbank AG, 14 bankanın katılımıyla 173,5 milyon avro tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisine imza attı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank AG, toplam 14 bankanın katılımıyla 173,5 milyon avroluk 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi aldı. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak kredinin sözleşmesi, 9 Kasım'da Frankfurt'ta imzalandı.

İşlemde Standart Chartered Bank ile UniCredit Bank AG "Coordinator & Documentary Agent", First Abu Dhabi Bank PJSC "Facility Agent" olarak görev üstlendi.

Standard Chartered Bank ve UniCredit Bank AG dışında diğer MLA'ler, First Abu Dhabi Bank, Demir Halk Bank (Nederland) NV ve DenizBank AG olarak sıralanırken; diğer katılımcı bankalar ise Aresbank SA, ING Bank NV, Raiffeisen Bank International AG, Banca Transilvanie, Citibank NA, DZ Bank AG, HSBC Bank, Misr Bank Europe GMBH ve Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade Filiale Deutschland oldu.

Akbank AG Üst Yöneticisi (CEO) Banu Özcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yeni Club Loan işlemimizin tutarındaki artış, Akbank AG'nin muhabir bankalar arasında sağlam ve yükselen bir itibara sahip olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AkbankAkbank AG
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