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Akbank, Arhavi Kültür Sanat Festivali'nde

- Akbank, 23-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 45. Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali'ne bölge çalışanlarıyla katılacak.

Akbank, Arhavi Kültür Sanat Festivali'nde

- Akbank, 23-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 45. Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali'ne bölge çalışanlarıyla katılacak.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:40
Akbank, Arhavi Kültür Sanat Festivali'nde

İSTANBUL (AA) - Akbank, 23-27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 45. Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali'ne bölge çalışanlarıyla katılacak.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde sanat, eğitim ve girişimcilik projelerini destekleyen banka, Türkiye'nin birçok yöresinde farklı temalarla düzenlenen yerel festivallerde de desteğini sürdürüyor.

Bu yıl da gündemine çok sayıda yerel festivali alan Akbank, Artvin'in Arhavi ilçesinde 45'inci kez düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali'nin sponsorları arasında yer alıyor.

Akbank Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Barış Merey, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Artvin Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ne 4'üncü kez sponsor olduklarını belirtti.

Akbank olarak yerel kültürün yaşamasını ve yerel ekonominin gelişimini desteklemenin kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Merey, şunları kaydetti:

"Biz Akbank Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü olarak, her zaman bölge halkının yanında olduk. Onların her türlü bankacılık ve diğer finansal ihtiyaçlarını karşılarken, yaşamlarını kolaylaştırmaya da özen gösterdik. Bölgemizin yerel kültürünün önemli bir parçası olmaya aday olarak bu yıl da Artvin Arhavi Kültür Sanat Festivali'nin sponsorları arasında yerimizi alıyoruz. Festivalde tüm çalışanlarımız ve ailelerimiz ile birlikte bölge halkının yanındayız. Doğu Karadeniz ekonomisinin önemli bir bileşeni olarak, tüm bölge halkıyla birlikte festivale katılıyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da çalışanlarımızdan oluşan bando takımımız geçit törenine katılacak ve festival boyunca katılımcılara güzel anlar yaşatacak. Ayrıca, festival alanına kuracağımız fotoğraf panosu da katılımcıların mutlu anlarını festival anıları arasına koymalarına katkı sağlayacak."

Akbank, bu yıl Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin yanı sıra Alanya Turizm Festivali, Gaziantep Çocuk Festivali, Uluslararası Likya-Kaş Kültür ve Sanat Festivali, Bursa Orhaneli Karagöz Kültür Şenliği ve pek çok yerel festivale destek verdi.

Anahtar Kelimeler:
AkbankArhaviUluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali
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