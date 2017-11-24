İSTANBUL (AA) - Akbank Girişimci Geliştirme Programı 14. dönem mezunlarını verdi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK) ve Akbank iş birliğiyle girişimcilere destek olmak amacıyla yürütülen "Akbank Girişimci Geliştirme Programı", 2017 yılı mezunlarını verdi.

Programı tamamlayan girişimciler sertifikalarını, Karaköy Minerva Palas’ta düzenlenen törenle aldı.

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Tekinay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüm Türkiye'den girişimcilerin işlerini tasarlamak, gerçekleştirmek, yönetmek ve geliştirmek amacıyla destek ve eğitim almak için başvurduğu Akbank Girişimci Geliştirme Programı'na 2003’ten beri heyecanla devam ettiklerini hatırlattı.

Tekinay, bir üniversite olarak bu program özelinde hem "yeteneği üretkenliğe refaha ve istihdama dönüştürmeye" dair misyonlarını hayata geçirdiklerini, hem de geleceğin girişimcilerine örneklerle yol gösterdiklerini, uzmanlarıyla katılımcılara geniş bir yelpazede çoklu disiplinli (strateji, pazarlama, inovasyon, finans, hukuk, operasyonlar, liderlik, insan kaynakları ve kamu destekleri alanlarında) eğitimler vererek iç ve dış pazarlarda büyümelerini hedeflediklerini kaydetti.

Tekinay, "Bu programın çıktıları, girişimcilerimizin başarısı olup, ülkemizin ihracat hacmine, rekabetçiliğine, kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

- "Akbank olarak girişimciliğin desteklenmesine büyük önem veriyoruz"





Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz da dünya ekonomisinin büyümeyi kalıcı kılacak, iş yaratacak, istikrarı getirecek fikirlere, girişimlere her zamankinden çok ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Türkiye’de girişimcilere daha fazla fırsat sağlanması gerektiğini belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Akbank olarak büyüyen ekonomilerin en önemli bileşenleri arasında olan girişimciliğin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Çok uluslu dev şirketlerin büyük bir kısmı başlangıçta küçük girişimler olarak doğmuştur. Bir girişimin hayata geçebilmesi için orijinal bir iş fikri ve bu iş fikrinin uygulamaya konulabilmesi için gerekli finansman ve yönetim tecrübesinin bir araya getirilmesi gerekiyor. Ancak çoğu zaman girişimcilerimiz kendilerini destekleyecek imkanlardan yoksun. Bu bakımdan işlerini büyütme fırsatı yakalayamıyorlar. İşte bu noktada, girişimcilik ekosistemine değer katan birçok çözüm sunuyoruz. Girişimcilere olan desteğimiz sadece finansal destekle sınırlı değil. Bilgiye ulaşım, danışmanlık ve yönlendirme konularında da faaliyetlerimiz var. Çünkü küresel rekabet ortamında girişimcilerin finans, pazarlama ve yeni stratejiler geliştirme noktasında bilgiye ihtiyaçları var. Sabancı Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz Akbank Girişimci Geliştirme Programı ile de girişimcilerimizin işlerini daha büyüterek yarının iş dünyasında önemli bir yer edineceklerini umuyoruz. Bundan sonra da girişimcilerimizin geleceğin başarılı KOBİ’lerine dönüşmesi için yeni ürün, hizmet, finansman modelleri, bilgilendirme hizmetleri, işbirlikleri gibi geniş çözüm yelpazemiz ile onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Programın destekçileri arasında bulunan KAGİDER’in Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim ve Mentorluk Strateji Grup Başkanı Seçil Şendağ ise ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için kadınların aktif olarak ekonomide yer alması gerektiğini vurguladı.