Akbank ve Turkven’den özel sermaye fonu satın alma işlemi

İSTANBUL (AA) - MNG Kargo’nun satın alım işleminin finansmanı Akbank tarafından sağlandı.

Akbank açıklamasına göre, MNG Kargo’nun tamamının, Turkven’in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar ve ortakları tarafından satın alınması işlemi sonuçlandı. İşlemin finansmanı Akbank tarafından sağlandı. Akbank, Haziran ayında yılın en büyük satın alım finansmanı işlemi olan Petrol Ofisi’nin Vitol tarafından satın alım finansmanı işlemini de tamamlamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Kurumsal-Yatırım ve Özel Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, "MNG Kargo’nun satışında, finansman işlemini Akbank olarak üstlenip, yürütmüş olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin tekrar hızlı bir büyüme sürecine girdiği dönemde, yalnızca son üç ayda iki başarılı satın alım finansmanı işlemini tamamlamış olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve yüksek oranlı büyümesini desteklemeyi öncelikli görev olarak benimsediklerini aktaran Çelebioğlu, bu misyon ile Türkiye finansal piyasası ve Türkiye ekonomisinin tüm bileşenlerini yakından izleyerek ortaya çıkan ihtiyaçları proaktif bir şekilde belirlediklerini dile getirdi.

Çelebioğlu, "Özellikle, Türkiye için değer üretmeyi hedefleyen tüm kurum-kuruluş ve yatırımcılarla uyumlu ve esnek bir biçimde çalışabilecek uzmanlığa ve alt yapıya sahibiz. Türkiye’de, gerek uluslararası alanda, gerekse yurt içinde her türlü finansal işlemler konusunda uzmanız. Türkiye içinde ya da dışında, Türkiye ile ilgili bir işlem söz konusu olduğunda, sürecin bir noktasında mutlaka bir Türk bankası olarak biz varız. Türkiye’nin bu önemli satın alım işleminde üstlendiğimiz bu görevi, yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini hedefleyerek başarıyla yerine getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Turkven Ortağı ve MNG Kargo Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı ise "Sektörün otomasyon ve teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firması olan MNG Kargo’nun, artan talebe en hızlı ve kaliteli servisi verebilecek şirket olduğuna inanıyoruz. Tüm ülke sathına yayılmış şube ağlarına sahip Akbank ile MNG Kargo arasında oluşacak sinerjileri ortaya çıkaracak projeler üreteceğiz." açıklamasınında bulundu.



Açıklamada verilen bilgilere göre, satın alma sürecinde Akbank, Çetinkaya Avukatlık Ortaklığı’ndan hukuki destek alırken, yatırımcıların hukuki danışmanlığını Çakmak-Gökçe Avukatlık bürosu yürüttü.



