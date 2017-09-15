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Akbank'ta ticari bankacılık Mehmet Hakan Tugal'a emanet

-Akbank Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Mehmet Hakan Tugal, Akbank Ticari Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı

Akbank'ta ticari bankacılık Mehmet Hakan Tugal'a emanet

-Akbank Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Mehmet Hakan Tugal, Akbank Ticari Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı

15 Eylül 2017 Cuma 13:40
Akbank'ta ticari bankacılık Mehmet Hakan Tugal'a emanet

İSTANBUL (AA) - Akbank Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Mehmet Hakan Tugal, Akbank Ticari Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Akbank Ticari Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Kaan Gür'ün ayrılmasının ardından yerine Akbank Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Tugal getirildi.

Tugal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasının ardından göreve başlayacak.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Tugal, yüksek lisansını Central Michigan University'de tamamladı. 2011 yılından beri Akbank Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı olarak görev yapan Tugal, evli ve 1 çocuk babası.

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Akbank
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