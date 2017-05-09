Akdeniz'de tekne battı 250 kişi kayıp

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Akdeniz'de iki göçmen teknesi battı, 250 kişinin kayıp olduğu bildirildi. BM'den yapılan son dakika bilgilendirmesine göre, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 250 kişinin ölmüş olmasından endişe ediliyor. Libyanexpress haber sitesinden yapılan açıklamada, Libya'nın Akdeniz sahilinde bulunan Zawiye kentinde batan bir mülteci botu nedeniyle 113 kişinin kayıp olduğu ifade edilirken, ANSA'dan yapılan açıklamaya göre ise 80 mülteciyi taşıyan bot battı.