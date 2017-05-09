﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 12:38

Akdeniz'de tekne battı 250 kişi kayıp

Birleşmiş Milletler, Akdeniz'de iki göçmen teknesinin battığını, 250 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Akdeniz'de tekne battı 250 kişi kayıp
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Akdeniz'de tekne battı 250 kişi kayıp
   Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, Akdeniz'de iki göçmen teknesi battı, 250 kişinin kayıp olduğu bildirildi. BM'den yapılan son dakika bilgilendirmesine göre, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 250 kişinin ölmüş olmasından endişe ediliyor. Libyanexpress haber sitesinden yapılan açıklamada, Libya'nın Akdeniz sahilinde bulunan Zawiye kentinde batan bir mülteci botu nedeniyle 113 kişinin kayıp olduğu ifade edilirken, ANSA'dan yapılan açıklamaya göre ise 80 mülteciyi taşıyan bot battı.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
AkdenizTekne250 Kişi Kayıp
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüşvet alan hakimi tutuklayan hakim FETÖ'den gözaltında Rüşvet alan hakimi tutuklayan hakim FETÖ'den...
Batan Rus gemisinden çıkan bombalar Sakarya'da bulundu Batan Rus gemisinden çıkan bombalar Sakarya'da...
Bağcılar Metro İstasyonu'nda patlama; Kablolar tutuştu Bağcılar Metro İstasyonu'nda patlama; Kablolar...
Atatürk'e hakaret eden TVnet için suç duyurus Atatürk'e hakaret eden TVnet için suç duyurus
Metroda sıkıştı Metroda sıkıştı
Kız çocuklarını 100'er TL'ye satmış Kız çocuklarını 100'er TL'ye satmış
Yukarı Çık

Rüşvet alan hakimi tutuklayan hakim FETÖ'den...
FETÖ şüphelisinden rüşvet alırken suç üstü yakalandığı için hakkında tutuklama kararı verilen hakim...

Haberi Oku