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Akdeniz hasret kaldığı yollara kavuşuyor

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi ekipleri, 5 mahallede 8 ton asfalt ve 2 bin 200 metrekare parke taşı çalışması yaptı.

Akdeniz hasret kaldığı yollara kavuşuyor

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi ekipleri, 5 mahallede 8 ton asfalt ve 2 bin 200 metrekare parke taşı çalışması yaptı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 15:21
Akdeniz hasret kaldığı yollara kavuşuyor

MERSİN (AA) - Kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesi, 5 mahallede 8 ton asfalt ve 2 bin 200 metrekare parke taşı çalışması yaparak ilçenin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturdu.

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Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Puğ Karacadağ, Parmakkurdu, Yanpar, Yukarı Burhan ve Hebilli Mahallerinde asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, asfalt yapım çalışmalarını koordinasyon içinde ve programlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çalışmalara en çok ihtiyaç olan mahallelerden başlandığını aktaran Pamuk, şunları kaydetti:

"Merkezin yanı sıra en uzak mahallelerimizde de asfalt ve kilit taşı çalışması yapıyoruz. Fen işleri ekibimiz vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak, titiz bir şekilde çalışıyor. Bu sağlıklı iletişim sonucu ortaya çıkan verimli çalışmadan vatandaşlarımız, muhtarlarımız memnun, biz de memnunuz. Yapılan çalışmaların ödeneğini tahsis eden Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a ve Sayın Valimiz Ali İhsan Su'ya bir kez daha teşekkür ediyorum."

Parmakkurdu Mahallesinin muhtarı İdris Yılmaz da bölgenin yıllardır belediyeden hizmet alamadığını, son birkaç aydır çok güzel çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yukarı Burhan Mahallesinin muhtarı Salim Serin ise 3 dönemdir muhtar olduğunu, geçen 2 dönem bu dönemdeki gibi hizmet alamadıklarını dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

Muhabir: Mustafa Güngör

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz BelediyesiAsfalt Yapım çalışmalarıHizmetKHKMersinMuhittin PamukTürkiye
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