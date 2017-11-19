Akdeniz ülkelerine yabancı ziyaretçi artıyor

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 Akdeniz ülkesine yılın 8 ayında 234,3 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Bölgede yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

AA muhabirinin Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2017'nin 8 aylık döneminde Akdeniz turizmi yüzde 11 büyüdü.

Akdeniz ülkeleri incelendiğinde, 2017'nin Ocak-Ağustos döneminde en fazla yabancı ziyaretçiyi 60,2 milyon kişiyle Fransa çekti. Fransa'ya gelen yabancı ziyaretçi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 8,3 arttı. Bu ülkeyi geçen yılın ocak-ağustos döneminde 55,5 milyon yabancı ziyaret etti.

En fazla yabancı ziyaretçi çeken ikinci ülke 57,3 milyon kişiyle İspanya oldu. İspanya'ya geçen yılın aynı döneminde 52,1 milyon yabancı geldi. Bu ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 arttı.

Yabancı ziyaretçi sayısını 2016'nın 8 ayına göre yüzde 6,2 artıran İtalya'yı 39,2 milyon kişi ziyaret etti. Dördüncü sırada bulunan Yunanistan'a ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 23,1 milyon yabancı geldi.

Türkiye'ye 22 milyon yabancı geldi

Ocak-ağustosta yaklaşık 22 milyon yabancının ziyaret ettiği Türkiye, Akdeniz'de en fazla ziyaret edilen 5'inci ülke oldu. Türkiye, yabancı ziyaretçi sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 artırdı. Türkiye'ye geçen yılın 8 ayında 17,3 milyon yabancı ziyaretçi gelmişti.

Türkiye'yi 12,6 milyon yabancı ziyaretçiyle Hırvatistan, 8,4 milyon yabancı turistle Bulgaristan takip etti. 8 ayda 5 milyon yabancının ziyaret ettiği Mısır ise Akdeniz'de en fazla yabancının ziyaret ettiği 8'inci ülke oldu. Mısır'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,3 arttı.

Mısır'ı 2,5 milyon yabancı ziyaretçiyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 2,3 milyon yabancı ziyaretçiyle İsrail ve 1,5 milyon yabancı ziyaretçiyle Malta takip etti.

"2018'deki hedefimiz 2014 rakamları olmalı"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2014'teki sıralamada Akdeniz çanağında Fransa, İspanya ve İtalya'dan sonra Türkiye'nin geldiğini, dünya sıralamasında ise Türkiye'nin altıncı sırada bulunduğunu söyledi.

2014 yılında 41,5 milyon yabancı ziyaretçi çeken Türkiye'nin Yunanistan rakamlarının neredeyse iki katı olduğunu belirten Ayık, "Bu yıl sonu Yunanistan'la başa baş gibi oluruz. Bizim 2018'deki tek hedefimiz yabancı turistte 2014 rakamları olmalı, yani 41 milyon turistin üzerine çıkmalıyız." dedi.

Fransa ve İtalya'ya gelen müşteri tipinin Türkiye ile aynı olmadığını aktaran Ayık, Türkiye'nin Akdeniz'deki rakiplerinin İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Mısır ve Bulgaristan olduğunu kaydetti.