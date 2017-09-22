ANTALYA (AA) - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 15 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesi Yazıköy'e yaklaşık 266 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Muhabir: Oktay Özden
AFAD, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
ANTALYA (AA) - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 15 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesi Yazıköy'e yaklaşık 266 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Muhabir: Oktay Özden