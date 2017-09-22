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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

22 Eylül 2017 Cuma 02:03
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

ANTALYA (AA) - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 23.17'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 15 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesi Yazıköy'e yaklaşık 266 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Muhabir: Oktay Özden

Anahtar Kelimeler:
AFADAkdenizDepremTürkiye
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